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تعليم

تعليم الدقهلية تكرم طالبة فازت بالمركز الأول فى مسابقة الإلقاء الشعري

الخميس 14/مارس/2019 - 11:40 ص
صدى البلد
همت الحسينى
كرم اليوم على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، الطالبة ريم أحمد محمد الحسيني الطالبة بالصف الثالث الثانوى بمدرسة الجمالية الثانوية بنات.

جاء ذلك لفوزها بالمركز الأول علي مستوي الجمهورية فى مسابقة الإلقاء الشعرى والتحدث بالفصحى وتعميق النحو تقديرا منه لما بذلته من جهد.

كما كرم وفاء بركات مديرة المدرسة لتبنيها موهبه الطالبة والإشراف عليها وكرم أيضا عطاالله محمد اسماعيل موجه عام اللغه العربية.

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