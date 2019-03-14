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حوادث

إصابة شخصين في سطو مسلح على سيارتهم بالفيوم

الخميس 14/مارس/2019 - 11:37 ص
سطو مسلح
سطو مسلح
الفيوم - نبيل أبو السعود
قام مسلحون مجهولون بإلقاء جزع شجرة أمام احدى السيارات بطريق عزبة عاشور الحادقة مركز الفيوم , إلا ان سائق السيارة تمكن من الهرب، فقام المجهولون باطلاق اعيرة نارية على السيارة لأجبارها على التوقف ، مما اسفر عن اصابة 2 من ركاب السيارة الملاكى.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير امن الفيوم اخط\ارا من اللواء محمد مراد مساعد مدير أمن الفيوم بالحادث.

تبين من التحقيقات أن بولس أسحق (32 سنة ) من محافظة بنى سويف اثناء قيادته السيارة رقم 110522 ملاكى بنى سويف و برفقته عماد غطاس (54 سنة ) ، وموسى نجاح (39 سنة ) ، اثناء سيرهم بالسيارة بطريق عزبة عاشور الحادقة بمركز الفيوم , فوجئوا بقيام 3 أشخاص مجهولين يقومون بألقاء جزع شجرة أمام السيارة لإعاقتها وإجبارهم على التوقف ، ألا انهم حاولوا الهرب بالسيارة ، فقام الثلاثة المجهولون بأطلاق باطلاق أعيرة نارية صوب السيارة مما ادى الى حدوث اصابات بهم ، وتلفيات بالسيارة .

تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج وتحرر محضر بالحادث ، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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