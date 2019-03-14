إصابة شخصين في سطو مسلح على سيارتهم بالفيوم

قام مسلحون مجهولون بإلقاء جزع شجرة أمام احدى السيارات بطريق عزبة عاشور الحادقة مركز الفيوم , إلا ان سائق السيارة تمكن من الهرب، فقام المجهولون باطلاق اعيرة نارية على السيارة لأجبارها على التوقف ، مما اسفر عن اصابة 2 من ركاب السيارة الملاكى.





تلقى اللواء خالد شلبى مدير امن الفيوم اخط\ارا من اللواء محمد مراد مساعد مدير أمن الفيوم بالحادث.





تبين من التحقيقات أن بولس أسحق (32 سنة ) من محافظة بنى سويف اثناء قيادته السيارة رقم 110522 ملاكى بنى سويف و برفقته عماد غطاس (54 سنة ) ، وموسى نجاح (39 سنة ) ، اثناء سيرهم بالسيارة بطريق عزبة عاشور الحادقة بمركز الفيوم , فوجئوا بقيام 3 أشخاص مجهولين يقومون بألقاء جزع شجرة أمام السيارة لإعاقتها وإجبارهم على التوقف ، ألا انهم حاولوا الهرب بالسيارة ، فقام الثلاثة المجهولون بأطلاق باطلاق أعيرة نارية صوب السيارة مما ادى الى حدوث اصابات بهم ، وتلفيات بالسيارة .



