المنزه يستضيف أولى تدريبات الإسماعيلي في تونس

يخوض الفريق الأول للنادى الإسماعيلى، مرانه الأساسى اليوم الخميس فى الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على الملعب الفرعى لاستاد الأولمبي بالمنزه.



ودخل الدراويش معسكره المغلق ظهر الأربعاء، استعدادًا لملاقاة الأفريقى فى ختام جولات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.



وكان الجهاز الفنى للدراويش بقيادة البلجيكي سيدومير يانفيسكى، اتجه إلى تونس بقائمة تضم 18 لاعبًا نظرًا بعد استبعاد محمود متولى وباهر المحمدى وعماد حمدى ومحمد مجدى الجمل وأسامه إبراهيم لأسباب متعددة.