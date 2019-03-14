الأهلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لشبيبة الساورة

يدخل الفريق الأول لكرة الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في معسكر مغلق اليوم بالإسكندرية استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.



ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل المباشرة كأول المجموعة الرابعة دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى ما بين سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي، ويحتل الساورة المركز الأول بــ8 نقاط ثم الأهلي بـ 8 نقاط وبفارق الأهداف عن فيتا كلوب الذي يتساوي معه في نفس النقاط وأخيرًا سيمبا التنزاني بـ 6 نقاط.



وتمتلك جميع فرق المجموعة نفس الفرص في التأهل إلي دور الــ8 لدوري الأبطال الأفريقي التي تجري القرعة الخاص بها الأربعاء المقبل، ويختتم الفريق الأول تدريباته اليوم بإستاد مختار التتش ثم يعلن الجهاز الفني قائمة من 20 لاعبًا يسافر بهم إلي الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق هناك ليلة المباراة.