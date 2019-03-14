تأهل فريق طلابي من هندسة أسيوط للمشاركة فى مسابقة عالمية بأمريكا

أعلن الدكتور نوبى محمد حسن عميد كلية الهندسة بجامعة أسيوط، عن تأهل فريق ASME Assiut والمكون من طلاب الكلية للمشاركة رسميًا فى مسابقة ASME E_Fest العالمية والمنعقدة بولاية ميتشجان الأمريكية، مشيدًا بما قدمه الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب من دعم ورعاية للفريق الطلابي والذي ساهم فى تشجيع الطلاب ما ساهم فى فوزهم فى التصفيات المبدئية وتسهيل إجراءات مشاركتهم فى المسابقة النهائية بأمريكا.



وأشار الدكتور أحمد حمزة رئيس قسم الهندسة الميكانيكية، إلي أن مشاركة فريق طلاب الكلية هى الأولى من نوعها على مستوى طلاب جامعة أسيوط ومحافظات الصعيد بأكمله والمقرر لها أن تنطلق أعمالها الشهر القادم فى الفترة من 5 إلى 7 من إبريل المقبل ويأتى تأهلهم عقب تصفيتهم مبدئيًا من بين 100 فريق على مستوى طلاب جامعات العالم حيث فاز ثلاثة فرق طلابية فقط من على مستوى الجمهورية لطلاب جامعات من أسيوط والقاهرة والإسكندرية.



وقال الدكتور وائل خير الدين مدير وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة بجامعة أسيوط والمشرف على الفريق، أن نشاط الفريق يهدف إلى تشجيع الطلاب على الابتكار والبحث فى المجالات الهندسية التكنولوجية المختلفة إلى جانب تعزيز مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل من خلال تشجيعهم على المشاركة فى ورش العمل والدورات والمشاريع والمسابقات العالمية والمحلية، موضحًا أن ذلك يأتى فى إطار حرص الكلية الدائم على إتاحة الفرص للطلاب للتطبيق العملى للعلوم الهندسية وربط دراستهم بالواقع العملى.



وأشار المهندس على أحمد فؤاد قائد فريق ASME Assiut، إلي أن الفريق مكون من 85 طالبا وطالبة والذين قاموا في وقت سابق بالمشاركة بالفعل فى العديد من الأنشطة المحلية والدولية، وذلك منذ إنشائه وهو ما أهله للحصول على العضوية بجمعية ASME والتى تعد موردًا أساسيًا للمهندسين الميكانيكيين وغيرهم من المهنيين الفنيين من جميع أنحاء العالم والتى تنظم العديد من المسابقات العالمية المختلفة فى المجال الهندسى، مضيفًا أنه جار التجهيز لسفر 6 طلاب من الفريق إلى الولايات المتحدة للمنافسة فى المسابقة والمقرر أن تتضمن منافستهم فى ثلاث مسابقات عن "Human Power Vehicle Challenge"، و "Old Guard Oral " و مسابقة "Old Guard Poster".