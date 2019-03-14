تعليم الدقهلية يوقع بروتوكول مع الأزهر لتبادل الخبرات فى مرحلة رياض الأطفال

قام اليوم على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بتوقيع بروتوكول تعاون بين التربية والتعليم والأزهر الشريف لتبادل الخبرات بحضور وفاء الحسيني مدير إدارة المنصورة التعليمية الأزهرية والشيخ جمال صابر المولى عضو فنى بإدارة رياض الأطفال ومعالى بركات مديرة إدارة رياض الأطفال بالمديرية.



وأكد على عبد الرؤوف أن ذلك البروتوكول يأتى فى إطار تبادل الخبرات فى مرحلة رياض الأطفال من خلال (تبادل الزيارات وورش العمل والندوات والدروس النموذجية)، وذلك حرصا على التنمية المهنية للمعلمات ومعرفة كل ما هو جديد طبقا لمتطلبات المنهج الجديد.