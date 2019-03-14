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رياضة

غدا.. انطلاق ماراثون القاهرة لصالح مستشفى 57357

الخميس 14/مارس/2019 - 11:40 ص
صدى البلد
نور عادل
تطلق وزارة الشباب والرياضة، غدا الجمعة، "ماراثون القاهرة" والذي تنظمه بالتعاون مع شركة Cairo Runners لصالح مستشفى 57357 لسرطان الأطفال.

ومن المقرر أن ينطلق الماراثون من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا من أمام حديقة الحرية بوسط البلد، مرورا بمنطقة وسط البلد وكورنيش النيل ثم العودة مرة أخرى لنفس النقطة.

ويقسم الماراثون إلى خمسة سباقات الأول سباق 42 ك للمحترفين والثاني سباق 21 ك والثالث 10 ك للهواة والرابع جرى عائلي يبلغ مسافته 2 ك، وسباق باراليمبي.

ويعد هذا الماراثون حدثا رياضيا ضخما هو الأول من نوعه ليس فقط لكونه أول ماراثون يقام من منطقة وسط البلد لتنشيط السياحة ولكنه أيضا حدث رياضي له اهداف انسانية وابعاد سامية من أجل مساندة ودعم مرضى السرطان.

وسيقوم بالمشاركة فى هذا الحدث عدد كبير من العدائين المصريين والدوليين ومن المتوقع أن يحضره عدد كبير من الجنسيات المختلفة والشخصيات العامة ومجموعة من الفنانين لدعم مرضى السرطان، كما سيتم التبرع بجزء من ثمن التذاكر لصالح مستشفى 57357.

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