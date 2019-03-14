انتشار زواج القاصرات بقرى الشرقية.. والأهالي: عارفين بعض والأصل فى الإشهار

رغم التقدم التكنولوجي وانتشار العلم والفكر وسط جميع أبناء الشعب المصري وزيادة الوعي بصورة ملحوظة بين أبناء الريف بصفة عامة وأبناء الشرقية بصفة خاصة، إلا أنه مازالت هناك العديد من العادات والتقاليد والفكر المتوارث والذي يصعب عليهم تغييره أو الاقتناع بغيره، ومن بين تلك الأفكار زواج صغار السن من الجنسين "بنات كانوا أو بنين".



حرص موقع "صدى البلد" على اختراق وفتح هذا الملف الشائك، والذي ينتشر بصورة ملحوظة بين أبناء قرى مراكز الشرقية والتعرف على أهم العادات والتقاليد والضمانات التي يأخذها والد العروس من أجل ضمان حق ابنته.



بداية، أكد أحد أهالي قرى مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والذي فضل عدم ذكر اسمه، أن زواج صغار السن ينتشر بين جميع أهالي قرى محافظة الشرقية بصفة عامة، ولكن تكون هناك بعض المناطق أكثر من غيرها، مشيرا إلى أن الأهالي يعتبرون أن الأصل في الزواج هو الإشهار وبالفعل يتم عمل جميع مراسم الزواج من طعام وشراب ونصب خيم الأفراح وحضور المعازيم، ولكن ما يفرق زواج صغار السن عن الزواج القانوني أو الشرعي هو قسيمة الزواج وكتب الكتاب لدى مأذون.



فيما قال أحمد صبري إن هناك عددا من العادات والتقاليد والشروط التي يقوم بها والد العروس من أجل ضمان حق ابنته، والتي غالبا ما يكون متبقي لها عام أو عامين من أجل إتمام السن القانونية وعقد القران بصورة رسمية، حيث يقوم والد العروس بأخذ جميع الضمانات، بالإضافة إلى قيام بعض الأهالي بأخذ تعهد كتابي على العريس وعلى والده بضمان جميع حقوق الزوجة وكتب الكتاب رسميا عند بلوغ الزوجة السن القانونية عند مأذون شرعي.



على جانب آخر، عبر عدد من أهالي محافظة الشرقية عن عدم موافقتهم على زواج صغار السن، فكيف يعقل أن يكون القانون محددا للسن القانونية لعقد القران بـ 18 عاما للفتاة، ويتم زواجها قبل ذلك دون سند قانوني يحفظ لها حقها إذا لا قدر الله حدث مكروه لزوجها قبل عقد القران رسميا، بالإضافة إلى أنه تكون هناك مشكلة في إثبات المولود في السجلات الحكومية، خاصة أن والدته رسميا ليست متزوجة ومن هنا تقع العديد من المشاكل.



من جانبها، أكدت رانيا المصري، إحدى فتيات محافظة الشرقية، أنها معارضة تماما لزواج الفتاة صغيرة السن، وأنها ليست مع الفكر المخالف للقانون، خاصة أنه لا توجد هناك أي ضمانات للزوجة، وأيضا كون الفتاة لم تبلغ السن القانونية وبمجرد زواجها تقع على عاتقها مسئولية إدارة بيت وأسرة، فكيف وهي لم تبلغ الـ 18 عاما ولم يكتمل نضجها سواء عقليا أو عصبيا، وهذا يؤثر على صحتها النفسية والجسدية والإنجابية، بالإضافة إلى أنها لم يكتمل نضجها تماما.