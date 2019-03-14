المصريون يسخرون من رسالة فيس بوك الخادعة: مارك مش عاجبنى يا أم مارك

مع الشهرة الكبيرة التي يحظى بها موقع "فيس بوك"، وامتلاكه أكثر من ملايين المستخدمين، ظهرت العديد من رسائل النصب على "فيس بوك"، والتى سعت لإيهام مستخدميه، عقب العطل الذي أصابه و"إنستجرام"، حيث انتشرت رسالة بين مستخدمي "فيس بوك ماسنجر"، ما اضطر البعض إلى إعادة إرسالها للكثير من أصدقائهم عبر ماسنجر، وذلك خوفًا على حساباتهم الشخصية من الغلق، وعلى النقيض الآخر سخر البعض من نص هذه الرسالة، مؤكدين عدم معرفة مارك زوكربيرج التحدث باللغة العربية وأنها مجرد رسالة من هاكرز.



وملأت روح الدعابة موقع "فيس بوك"، ومن أبرز التعليقات الساخرة على هذه الرسالة التي انتشرت بين عدد كبير، نشر أحد المتابعين صورة مارك معلقا عليها: "وحياة أمى ما حظرت ومابعتش رسالة لحد والفيس ده هقفله بسبب المصريين"، ونشر آخر صورة للفنان محمد هنيدى من فيلم "رمضان أبو العلمين حمودة" ساخرا: "مارك مش عاجبنى يا أم مارك".



ونشر آخر صورة للفنان عبد المنعم إبراهيم وعلق: "كده بردوا يا مارك يا خاين تخضنى الخضة دى"، وكتب آخر "بوظتو الفيس والانستا والواتساب عشان اذاكر؟ طب والله منا مذاكر".



وسخر آخر "مبعتش الرسالة لكل جهات الاتصال اللى عندى واكونتى لسه نشط اهو وزى الفل".