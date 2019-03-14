ضبط 19.5 طن أسمدة ومغذيات زراعية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والتصدي لتجار الكسب غير المشروع ومهربى السلع المدعمة بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل الوزارة وبالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العقيد وجدى الصير.



أسفرت الحملة عن ضبط كل من "عاصم. س"، 44 سنة، صاحب مخزن مُبيدات ومغذيات وأسمدة زراعية بدون ترخيص، بمدينة وادى النطرون، لقيامه بإدارة المخزن بدون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة وحيازة وتخزين مبيدات مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية، وضُبط بحوزته كمية 500ر19 طن مُبيدات وأسمدة زراعية و100 عبوة مُغذيات زراعية.



وظبط "جمال. ا"، 39 سنة، صاحب مصنع جبن بدون ترخيص، بقرية 19 لحوم بدائرة قسم النوبارية لقيامه بإدارة المصنع بدون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة وتجميع أسطوانات بوتاجاز مدعمة سعة 12.5 كيلو لاستخدامها فى المصنع الخاص به لتحقيق أرباح غير مشروعة، وحيازة واستخدام ملح مجهول المصدر وبدون فواتير دالة على مصدره وضُبط بحوزته 4 أطنان ملح و10 أسطوانات بوتاجاز مدعمة.



و"محمد. ف"، 46 سنة، صاحب محل سرجة بدون ترخيص بعزبة الفخرانى بمركز الدلنجات لقيامه بإدارة المحل بدون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة وحيازة وتعبئة زيت طعام وطحينة بدون بيانات وعلامات تجارية، وضُبط بحوزته 420 كيلو زيت طعام وطحينة.



وتم التحفظ على الكميات التى تم ضبطها ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها، وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.