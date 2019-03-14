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أخبار العالم

حقوقي سعودي: المملكة تسعى للعدالة في مقتل خاشقجي

الخميس 14/مارس/2019 - 11:40 ص
الصحفي السعودي جمال
الصحفي السعودي جمال خاشقجي
رويترز
قال بندر بن محمد العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية اليوم الخميس إن المملكة قدمت مرتكبي جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي إلى العدالة وترفض أي دور دولي في التحقيق.

وأضاف العيبان مخاطبا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن المتهمين بارتكاب هذه الجريمة البشعة و"الحدث المؤسف" بالقنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر حضروا ثلاث جلسات إجرائية حتى الآن مع محاميهم، لكنه لم يكشف عن أسماء أو تفاصيل.

وتابع قائلا للمجلس في جنيف إن ما نقلته وسائل إعلام بعينها بشأن حاجة المملكة لتدويل التحقيق هو أمر غير مقبول نظرا لما يمثله من "مساس بسيادة المملكة العربية السعودية وتدخل في شأن من شؤونها الداخلية يتمثل في ولايتها القضائية".

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