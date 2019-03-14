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منوعات

شاهد... أول لقطات مصورة لمجزرة مدرسة البرازيل

الخميس 14/مارس/2019 - 11:44 ص
الشرطة البرازيلية
الشرطة البرازيلية من موقع الهجوم
أحمد قاسم
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أول لقطات مصورة لحادث إطلاق النار المأساوي الذي وقع أمس الأربعاء بمدرسة في البرازيل، وأسفر عن مقتل 9 بينهم أطفال وأصابة 17 آخرين.

ويظهر في مقطع الفيديو المراهق منفذ الحادث جويليرم تاوتشي مونتيرو، وهو يخرج سلاحا ناريا ويوجهه صوب أحد الأطفال قبل أن يفتح النار بطريقة عشوائية على باقي التلاميذ.

وقالت الشرطة إن زميل مونتيرو ويدعى لويس هنريك دي كاسترو، وهو تلميذ سابق بالمدرسة انضم إليه في هذه الجريمة الشنعاء، حيث قتلا 4 بنات وصبيين ومدرس فضلًا عن أحد مديري المدرسة.

وذكرت شرطة مدينة ساوباولو البرازيلية في بيان مكتوب أن 17 شخصا على الأقل معظمهم أطفال أصيبوا أيضا بأعيرة نارية في المدرسة الابتدائية ونقلوا إلى مستشفيات، ولم تعرف بعد حالتهم الصحية.







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