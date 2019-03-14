خبير تكنولوجيا: فيسبوك لن ينهار لهذه الأسباب

أكد المهندس محمد مدكور استشاري نظم المعلومات، أن مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا فيسبوك سيظل مستمرا برغم تلك الإنقطاعات التي تشوبه من وقت لأخر،



لافتًا إلى أن السر وراء مجانية التسجيل فى فيسبوك هو استقطاب كل الفئات من جميع أنحاء العالم التى حققت مكاسب بمليارات الدولارات لمؤسسه من خلال الإعلانات التى يطرحها المتصفحون.



وأشار"مدكور"، فى تصريحات لصدى البلد"، أن حالة الهوس والإدمان التى أصابت رواد فيسبوك جعلت من العالم حالة من الفراغ فى عقول الشباب والأطفال وخلقت حالة من العزلة الإجتماعية مع عدم الإدراك للهدف الفعلى من وراء تأسيس وأسلوب إدارة هذا الموقع.



ولفت "استشاري نظم المعلومات"، إلى أن العودة لحياة ما قبل ظهور مواقع التواصل الإجتماعى هذه المواقع سينعكس إيجابا بتواصل أكثر بين الناس واستخدام العقل والمنطق قبل الانسياق وراء أي أفكار مسمومة كالتي تبث من خلال فيسبوك وغيره وسيحول حياتهم لأكثر كرامة و انضباطية،



وأوضح "مدكور"، أن الحل ليس فى الحجب والمنع أو التوعية بل للتفكير الجيد فى كيفية إستخدام التكنولوجيا الجديدة وتطويعها لخدمة الإنسان على سبيل المثال ، من الممكن عمل نموذج تعليمى على الفيسبوك من خلال إنشاء شبكة تعليمية بمحتوي تعليميى ومعلمين وطلاب كلا بحسب الفئة الدراسية كنظام مصري يوحد عليه المناهج ويعكف على إدارته شباب من ذوى الخبرة وتفتح عليه حلقات نقاشية ودردشة بين الطلبة وبعضها والمعلمين.

