21 مليون دولار انخفاضا فى قيمة المستهدف من صادرات الكويز عام 2018

أكد تقرير صادر عن وحدة الكويز أن المستهدف لصادرات المنتجات المصرية للسوق الأمريكية من خلال اتفاقية الكويز يصل إلى 900 مليون دولار بنهاية العام الماضي، إلا أن قيمة دخول المنتجات المصرية للسوق الأمريكية سجلت نحو 878 مليون دولار خلال عام 2018، بنسبة زيادة 17% عن عام 2017 الذى بلغت قيمة صادراته 751 مليون دولار وبقيمة انخفاض عن المستهدف بقيمة 21 مليون دولار، وسجل حجم صادرات مصر للولايات المتحدة الامريكية عبر اتفاقية "الكويز" نحو 9.7 مليار دولار منذ توقيع الاتفاقية الثلاثية عام 2004.



وأضاف التقرير، الذى حصل عليه "صدى البلد"، أن صادرات الملابس الجاهزة والمنسوجات سجلت 816 مليون دولار عام 2018 بنسبة استحواذ وصلت إلى 93%، موضحا أن قيمة صادرات المنتجات الزجاجية المصرية عبر الكويز ليسجل 970 ألف دولار عام 2018 مقارنة بـ 150 ألف دولار عام 2017، وبلغت صادرات المنتجات الجلدية 32 ألف دولار خلال العام الماضى.



ولفت إلى أن المنتجات التي يتم تصديرها من خلال الكويز عام 2018 كانت تخص نحو 35 شركة تستحوذ على 82% من الصادرات، منوها بأن هناك 1000 شركة مسجلة بوحدة الكويز، منها 250 شركة فقط ملتزمة بالتصدير أغلبيتها من القطاعات النسيجية مثل الملابس الجاهزة والمفروشات.



وتجدر الإشارة إلى أن مصر وقعت اتفاقية الكويز عام 2004 مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وبموجبها يتم تصدير منتجات وسلع مصرية إلى أمريكا دون جمارك، شريطة أن تستورد المصانع المصرية المنضمة إلى الاتفاقية نسبة من مدخلات الإنتاج من إسرائيل.



وكانت نسبة المكون الإسرائيلى تعادل 11.5% من مكونات المنتج النهائى عند بدء تفعيل اتفاقية الكويز عام 2005، قبل أن يتم تخفيض نسبة المكون إلى 10.5% عام 2007، وتسعى الحكومة المصرية إلى خفض نسبة المكون الإسرائيلى إلى 8.5% من خلال المفاوضات مع الجانبين.

