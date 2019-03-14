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حوادث

نصاب الدقهلية يستولي على أموال الشباب بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج

الخميس 14/مارس/2019 - 01:08 م
ضبط شخص
ضبط شخص
مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل بالدقهلية لقيامه بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا من ثلاث مواطنين بقيام المدعو/محمد.ع.أ ، مواليد 1984 "عامل"- مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى مجال النصب والإحتيال على الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج ، والإستيلاء منهم على مبالغ مالية إجماليها (45,000 خمسة وأربعون ألف جنيه) بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية ، ولم يلتزم بذلك وإمتنع عن رد المبالغ المالية المستولى عليها من المُبلغين.

وعقب تقنين الإجراءت أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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