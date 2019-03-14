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أخبار البلد

أحلام حنفى: اكتشفنا إدمان كثير من أطفال حي الأسمرات

الخميس 14/مارس/2019 - 01:11 م
أحلام حنفى عضو المجلس
أحلام حنفى عضو المجلس القومى للمرأة ومقرر لجنة الصحة
أمل مجدى
قالت الدكتورة أحلام حنفى ،عضو المجلس القومى للمرأة ومقرر لجنة الصحة ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو راعى الصحة فى مصر ووجه لها فى يومها كلمة شكر وتقدير لمجهودها.

وأضافت خلال ندوة "قوة الوطن فى صحة المرأة "التى نظمتها لجنة الصحة فى المجلس القومى للمرأة ضمن احتفالات المجلس بالمرأة المصرية فى 100 عام ، أن لدينا استراتيجية وطنية تعمل على تمكين المرأة من جميع الاتجاهات الاجتماعية ،والسياسية ،والاقتصادية، والحماية، والتعليم.

وأشارت إلى أن المجلس قام بعمل بروتوكول تعاون مع المركز القومى للبحوث ،ومع معهد ناصر، وقريبًا سنوقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العسكرية لمساعدتنا بقوافل طبية.

وتابعت:" عندما ذهبنا لحي الأسمرات وجدنا نسبة أنيميا غير طبيعية لدى الأطفال ، فاكتشف الدكتور وليد عبد المقصود أن بعض الأطفال مدمنين فقام بمساعدتهم، لكن أحيي الرئيس على إبعاد المدمنين عن مراكز العمل لأنهم يسببون كوارث لنا".

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