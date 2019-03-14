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داليا زيادة: من حقنا خوض تجربتنا الخاصة في تعديل الدستور

الخميس 14/مارس/2019 - 12:57 م
داليا زيادة مدير
داليا زيادة مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة
أكدت داليا زيادة مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، أنه ليس هناك مشكلة في مسألة تعديل الدستور من حيث المبدأ، لأن من أهم سمات الديمقراطية هي المرونة، وقدرتها على إصلاح نفسها بنفسها.

وأضافت داليا في تصريح "لصدى البلد " من حقنا في مصر أن نعيش تجربتنا المصرية كاملة بكل ما فيها من إخفاقات تحتاج إلى إصلاح أو نجاحات تحتاج إلى تعظيم الأثر، وكل دول العالم التي نشير لها اليوم على أنها دول ديمقراطية ليبرالية مرت بمراحل سياسية اضطرت فيها لتعديل الدساتير والقوانين الحاكمة، حتى توصلت لشكل الحكم المناسب لكل بلد.

وأكدت أن الديمقراطية ليست مقاس واحد يناسب الجميع، ولسنا مضطرين لاستيراد نظام ديمقراطي جاهز من الخارج ونطبقه في مصر، لكن علينا أن نبني دولتنا الديمقراطية بنفسنا عبر التجربة والتعديل ثم التجربة مرة أخرى وهكذا، وفي النهاية الشعب هو من سيقرر بشأن التعديلات الدستورية وبشأن بقاء رئيس الجمهورية في الحكم، لأن كل شيء سيتم من خلال حوارات مجتمعية وانتخابات وستطرح كل خطوة أول بأول على الرأي العام.

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