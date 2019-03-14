23 مارس بدء بطولة الطور الدولية لألواح الشراع بمشاركة 5 دول أجنبية

وذلك تحت رعاية اللواء خالد

فودة

محافظ جنوب سيناء.



صرح بذلك الخبير السياحي حسن الدالي والمشرف على البطولة، وأشار إلى أن مدينة الطور تتميز بأنها من أفضل الأماكن في العالم لممارسة رياضة الوند سيرف، حيث الرياح الشديدة والمياه الصافية الزرقاء والمنطقة، التي يتم تنظيم البطولة بها آمنة تماما للمتسابقين ومعظم المتسابقين سبق لهم ممارسة رياضة الوند سيرف في مدينة الطور ويستمتعون بمياهها وجوها المشمس ورياحها القوية الدائمة.



وعن رأي السائحين في الاجواء السياحية لمدينة الطور يقول "رودلف ستامب" من البرازيل إن مدينة الطور تتميز بجو معتدل على مدار العام بالإضافة إلى ميزة لا تتوافر في معظم الأماكن الأخرى التي نمارس فيها رياضة الوند سيرف وهي الهدوء وجمال الطبيعة والمياه الزرقاء الصافية، ويضيف ماركو ميكيافيتش من سلوفانيا : هذه هي المرة الثالثة لي لزيارة مدينة الطور التي أحبها جدا فهي مدينة تحيطها الجبال بطريقة ساحرة الى جانب تميز منطقة خليج موسى بالرياح المستمرة التي تناسب ممارسي رياضة الوند سيرف كما تتميز بالهدوء والذي افضله في هذا المكان عن أي مكان آخر بجانب حسن معاملة أهل الطور لنا وحبهم الشديد للسائحين وأيضا وجود حمام موسي بهذه المنطقة ميزة إضافية لممارسي رياضة الوندسيرف.



إن تنظيم أول بطولة دولية على أرض مدينة الطور لرياضة الوند سيرف يشارك فيها 5 دول من أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية بالإضافة لقرب الانتهاء من المرحلة الأولى لجامعة الملك سالمان التي تضم 3 كليات جميعها تمثل بشائر الخير لأهالي جنوب سيناء عامة وأهالي الطور خاصة.









أنهت مدينة طور سيناء عاصمة محافظة جنوب سيناء استعداداتها لاستقبال أول بطولة دولية لرياضة ألواح الشراع (الوند سيرف) بمنطقة خليج موسى، وذلك بمشاركة 61 متسابقا من 5 دول هي سلوفانيا والتشيك وبلغاريا والبرازيل والهند وتستمر فعاليات البطولة في الفترة من 23 مارس حتى أول أبريل المقبل،