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ثقافة

سيمفونية برليوز الخيالية بقيادة الصعيدي على المسرح الكبير.. غدا

الجمعة 15/مارس/2019 - 02:18 ص
صدى البلد
طارق موسى
يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى الحلقة الثالثة من سلسلة الاحتفال بمناسبة مرور 150 عاما على وفاة المؤلف الفرنسى العالمى هيكتور برليوز حيث يقام فى الثامنة مساء غدا السبت حفلا على المسرح الكبير بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة الميتزوسوبرانو الروسية يوليا سافراسوفا ومواطنتها عازفة التشيللو فيكتوريا كابرالوفا .

يتضمن البرنامج من أعمال برليوز كليوباترا والسيمفونية الخيالية التى تعد أحد أهم أعماله ومن أوائل المؤلفات الحديثة التي تسمى بالموسيقى ذات البرنامج حيث تعبر عن قصة أو أحداث واقعية ، كتبها عام 1830 فى شكل اوركسترالى ضخم واستلهمها من أحداث حقيقية في حياته واصفا قصة حبه للممثلة الإيرلندية هارييت سميثسون صور خلالها اليأس وفقدان الأمل فى الحصول على قلبها ، هذا إلى جانب الكونشيرتو الثانى  للتشيللو والاوركسترا لنينو روتا .

يشار أن هيكتور برليوز كتب مؤلفات فى مختلف قوالب الموسيقى الكلاسيكية من أهمها لعنة فاوست ، الطرواديون ، بياترس وبندكت ، قداس الموتى ، أوراتوريور طفولة السيد المسيح، السيمفونية الدرامية روميو وجولييت بالإضافة إلى أعمال أدبية ونقدية منها المذكرات ، أمسيات الأوركسترا ، غرائب الموسيقى والمقالات الكبرى في الآلات والاوركسترا الحديثة.

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