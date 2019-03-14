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فن

إصابة خطيب جينفير لوبيز بـ كدمات في وجهه بعد شائعة خيانته لها.. صور

الخميس 14/مارس/2019 - 01:11 م
جينفير لوبيز و اليكس
جينفير لوبيز و اليكس رودريجرز
شروق ابراهيم
شوهد لاعب كرة البيسبول الامريكي اليكس رودريجرز بكدمات في وجهه أثناء تجوله في مدينة ميامي الأمريكية برفقة خطيبته النجمة العالمية جينيفر لوبيز التي بدا على وجهها علامات الغضب والجدية.

وظهر إليكس في الصور التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية بحالة مزاجية سيئة وهو يمسك هاتفه، وفسر البعض أن قد تكون هذه اللكمة من " جينفير" بعد انتشار شائعة خيانته لها. 

وكانت جينيفر لوبيز فاجأت متابعيها السبت الماضي بارتدائها خاتم الخطبة وقبولها عرض زواج حبيبها لاعب كرة الـ بيبسول الأمريكي الشهير اليكس رودريجرز من خلال صورة نشرتها بموقع انستجرام، بعد علاقة استمرت عامين.
إصابة خطيب جينفير لوبيز بـ كدمات في وجهه بعد شائعة خيانته لها.. صور
إصابة خطيب جينفير لوبيز بـ كدمات في وجهه بعد شائعة خيانته لها.. صور
إصابة خطيب جينفير لوبيز بـ كدمات في وجهه بعد شائعة خيانته لها.. صور

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