إصابة خطيب جينفير لوبيز بـ كدمات في وجهه بعد شائعة خيانته لها.. صور

شوهد لاعب كرة البيسبول الامريكي اليكس رودريجرز بكدمات في وجهه أثناء تجوله في مدينة ميامي الأمريكية برفقة خطيبته النجمة العالمية جينيفر لوبيز التي بدا على وجهها علامات الغضب والجدية.





وظهر إليكس في الصور التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية بحالة مزاجية سيئة وهو يمسك هاتفه، وفسر البعض أن قد تكون هذه اللكمة من " جينفير" بعد انتشار شائعة خيانته لها.



