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أخبار العالم

مذيعة إسرائيلية: سياسة اليمين متطرفة وتحريضية ولا تمثل البشر

الخميس 14/مارس/2019 - 01:05 م
الممثلة الإسرائيلية
الممثلة الإسرائيلية الشهيرة ومقدمة البرامج يائيل أبيكا سيس
قسم الخارجى
أعربت الممثلة الإسرائيلية الشهيرة ومقدمة البرامج، يائيل أبيكا سيس، عن دعمها لتصريحات عارضة الأزياء روتم سيلا، والتي تسببت في حدوث عاصفة داخل الأوساط الإسرائيلية وتضارب حاد بين اليمين واليسار، ووصفت أبيكاسيس الكتلة اليمينية بأنها "ليست إنسانية".

ونقلت القناة "13" الإسرائيلية، اليوم، الخميس، عن أبيكاسيس قولها "إن سياسة الكتلة اليمينية متطرفة وتتسبب في الانقسام بين الفئات، والتحريض على الحرب الأهلية بين الجمهور اليميني واليساري، وتخلق العنصرية في المجتمع"، وأوضحت أن تصريحات نتنياهو الأخيرة التحريضية ضد عرب "48" مثيرة للشفقة.

وأضافت: "إن اليمينيين لا يمثلون البشر"، ولم تكن هذه المرة الأولي التي تشن فيها أبيكاسيس حملة ضد اليمين، فقد قالت من قبل: "التحريض ضد اليسار لعنة أصابتنا جميعًا، والمعسكر الصهيوني هو من يقف وراء العنصرية في إسرائيل"، ووصفتهم بـ"المختلين".

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