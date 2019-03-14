بعد صحة الموقف الكونغولي.. مصر خارج منافسات كأس العالم للسلة رسميا

أصدر اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدىة أبو فريخة بيانا رسميا بشأن مشاركة المنتخب الوطنى الاول خلال منافسات كأس العالم المقرر إقامته فى الصيبن نتيجة خطأ المنتخب الكونغولى فى مشاركة لاعب بطرق غير شرعية .



وأكد اتحاد السلة فى بيان رسمى له أن الاتحاد الدولى للعبة أرسل رد نهائى إلى مصر بشأن واقعة مشاركة لاعب الكونغو مؤكدا أن مشاركته جاءت بشكل قانونى تماما .



وهو ما يشير إلى ان مصر باتت رسميا خارج منافسات كأس العالم المقبل .



وجاء بيان اتحاد السلة كالأتى : " مستند "

