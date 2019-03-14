انطلاق أعمال الدورة 62 للاجتماع الوزاري لمكافحة المخدرات بفيينا

انطلقت اليوم الخميس في مقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية (فيينا) أعمال الدورة 62 للاجتماع الوزاري للجنة الدولية لمكافحة المخدرات، بمشاركة السفير عمر عامر سفير مصر في فيينا.



وقال يوري فيدتوف مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات - في كلمته في افتتاح أعمال الاجتماع اليوم - "إننا نرحب بالإعلان الوزاري بشأن الإسراع في تنفيذ الالتزامات الخاصة بالتصدي لمشكلة المخدرات عالميا"، مشددا على أهمية إيجاد الحلول المشتركة للتحديات الدولية في مجال مكافحة المخدرات.



وأوضح أن الاجتماع الوزاري أوجد أساسًا صلبًا للعمل الجماعي في هذا المجال استنادًا إلى الإطار المرن للاتفاقيات الثلاث التي تشكل حجر الزاوية للنظام الدولي لمراقبة المخدرات، مسلطا الضوء على أهمية التزام النهج الشاملة للمشاكل الصعبة والمعقدة الخاصة بمشكلة المخدرات مع تحقيق الاستجابات السريعة التي توفر للبشر حماية صحتهم وتحقيق الرفاهية ومستقبل أفضل.



ومن المقرر، أن يلقي الرئيس البوليفي إيفو موراليس ورئيس وزراء موريشيوس برافيند كومار جوجناوث بالإضافة إلى أكثر من 30 وزيرًا للخارجية والداخلية والعدل والصحة كلمات أمام الاجتماع الوزاري الذي سوف يستمر يومين.



وتضمنت الجلسة الافتتاحية رسالة مصورة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش، حيث أكد ضرورة تبادل الخبرات حتى تكون دول العالم أكثر فعالية في الحد من العرض والطلب على المخدرات وتحسين الأمن وحماية الصحة وحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.