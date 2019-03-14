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ثقافة

الطليعة والقاهرة للعرائس ينيران من جديد.. الأحد

الخميس 14/مارس/2019 - 01:14 م
النتظار
النتظار
جمال الشرقاوي
قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إن مسرحي "الطليعة" و"القاهرة للعرائس" بالعتبة سينيران من جديد يوم الأحد المقبل، وذلك بعد انتهاء أعمال الصيانة لهما.

جاء ذلك بعد الزيارة التي قام بها الفنان إسماعيل مختار للمسرحين للتأكد من انتهاء أعمال الصيانة واشتراطات الحماية المدنية كاملة، ليعود مسرح القاهرة للعرائس بعرض "سنوحي" من تأليف محمد أمين عبد الصمد وإخراج عيد مسعد في تمام السادسة والنصف مساء، بينما يعمل مسرح الطليعة بقاعتيه، حيث تفتتح على قاعة زكي طليمات عرض "شباك مكسور" من تأليف رشا عبد المنعم وإخراج شادي الدالي في تمام التاسعة مساء، بينما يفتتح عرض "الانتظار" من تأليف صلاح الحاج وإخراج حمادة شوشة في تمام السابعة مساء على قاعة صلاح عبد الصبور.

وأضاف "مختار" أن إعادة افتتاح المسرحين بعد الصيانة جاءت بعد جهد كبير وتحت رعاية واهتمام كبير من وزارة الثقافة وعلى رأسها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، حتى تنتهي أعمال الصيانة وخاصة أعمال الحماية المدنية بالمسرح، ليصبح المسرح مستعد لاستقبال جمهوره من جديد.

جدير بالذكر أن مسرح القاهرة للعرائس هو تابع لفرقة مسرح القاهرة للعرائس، ويسع لـ٣٥٠ كرسيا، بينما يضم مسرح الطليعة التابعة لفرقة مسرح الطليعة قاعتي عرض، الأولى هي قاعة زكي طليمات، تسع ١٣٠ كرسيا، أما القاعة الثانية فهي قاعة صباح عبد الصبور، وهي قاعة حرة، تسع من ٦٠ الى ١٠٠ كرسي حسب احتياجات العرض المقدم فيها.

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