مشاركة الصوت والضوء في حملة 100 مليون صحة

حرصت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، على استقبال إحدى القوافل الطبية بمقر الشركة بنزلة السمان لخدمة سكان المنطقة، وذلك استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير الساريه تحت شعار "100 مليون صحة"، وبالتعاون مع الدكتورة مي البطران عضو مجلس النواب عن دائرة نزلة السمان.





من جهته، قال سامح سعد رئيس الصوت والضوء، إننا فى ضوء المشاركة المجتمعية ودعما لحملة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، استقبلت الشركة إحدى القوافل الطبية فى مقر الإدارة وذلك على مدار يومين تسهيلا على موظفى الشركة والمؤسسات الموجودة فى هذه المنطقة وكل سكان منطقة نزلة السمان".





وأكد رئيس الصوت والضوء، على ضرورة المشاركة المجتمعية في كل مايخص المجتمع وخصوصا فيما يجعله نحو الأفضل، مكملا: " ففى سبتمبر من العام الماضى، تمت إضاءة الأهرامات وأبو الهول خلال إلقاء كلمة رئيس الجمهورية فى الأمم المتحدة بشأن القضاء على وباء الدرن والأمراض غير السارية، لنعلن عن مشاركتنا ودعمنا لهذه المبادرة المصرية".





يذكر أن حملة "100 مليون صحة" تستهدف الوصول إلى 45 مليون مواطن فى جميع محافظات الجمهورية لمن هم أكبر من 18 عاما كما سيتم البدء فى إجراء المسح للكشف المبكر للأطفال بالمدرس فى مرحلتى الإعدادية والثانوية، كما يدعم البنك الدولى المبادرة 133 مليون دولار للمسح الشامل للأمراض غير السارية و129 مليون دولار لعلاج فيروس سى.



