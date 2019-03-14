مستشار الأمم المتحدة للتنمية المستدامة: مصر تهتم بخدمات تنظيم الأسرة

قال مجدى علام، مستشار الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إن مصر وقعت استراتيجية الصحة 2030 التي أصدرتها الأمم المتحدة، وبها 17 محورا، لافتًا إلى أن قرار وزارة الصحة السنوي لا يقدم إلا فى إطار التنمية المستدامة التى تتابعها وزارة التخطيط.



وأضاف علام خلال ندوة "قوة الوطن في صحة المرأة" التي نظمتها لجنة الصحة فى المجلس القومى للمرأة ضمن احتفالات المجلس بالمرأة المصرية فى 100 عام، أن وزارة التخطيط تقدم هذه المؤشرات للمجتمع الدولى في إشارة لتقدم الدولة.



وأشار إلى أن هذه المحاور هى: متوسط الأعمار 71% والهدف فى 2030 أن يصل متوسط العمر إلى 75%، واحتمالية وفاة المولود قبل الوصول لسن الخامسة الآن 35% ونتمنى أن يصل إلى 15%، فقر الدم الآن للأطفال 27% نأمل أن تصبح 15%، مؤشر الإلتهاب الكبدى 8,5 % الآن ونأمل أن تصبح 1% ، ومساهمه المواطنين فى قيمة الخدمات المباشرة 56% نأمل أن تصبح 20% ، نسبة الوفاة من الحوادث 20% نأمل أن تصبح 10% ، متابعة الحوامل للدكتور 83% وهى نسبة كبيرة ونسبة تطعيم الأطفال مصر حققت أعلى نسبة وهى 94% ونأمل أن تصل إلى 98% ، ونسبة المواطنين المؤمن عليهم 58% نأمل أن تصبح 100% ، توافر الأسرة للمرضى لكل 10 آلاف نسمة 10% ونأمل أن تصبح 30%.



وأكد أن المؤشرات تثبت للعالم كله مدى التقدم الصحى، وأن الدولة تهتم بخدمات تنظيم الأسرة والتحكم فى التلوث وخدمات الصرف الصحى ، وحماية المرأة أثناء العمل ، مبديا أسفه تجاه قلة الخدمات الصحة المدنية فى مصر، بالإضافة إلى إهمال وزارة الصحة قطاع الصحة المدنية للمرأة، متمنيا أن يجد إهتماما أكبر.