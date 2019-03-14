مطار أسوان يستعد لاستقبال المشاركين في الملتقى العربي الأفريقي.. ووزير الطيران يتابع البرامج الأمنية.. رئيس مصر للطيران يكرم 88 موظفا.. 7 يوليو دورة تدريبية عن حوادث الطيران وتطبيق معايير الإيكاو

استعدادات مكثفة بمطار أسوان لاستقبال المشاركين في الملتقى العربي الأفريقي

وزير الطيران يتابع الخطط والبرامج الأمنية

رئيس مصر للطيران يكرم 88 موظفا محالين للتقاعد

7 يوليو دورة تدريبية عن حوادث الطيران وتطبيق معايير الإيكاو بالتعاون مع أكاديمية سنغافورة

تفقد الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، صباح اليوم، الخميس، مطار أسوان الدولى قبل وصول الأفواج المشاركة فى الملتقى العربى الأفريقى لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجدات الأوضاع الأمنية داخل المطار، والتعرف على الخطط والبرامج الأمنية المتبعة داخل صالات السفر والوصول، ومتابعة أعمال التطوير التي أمر بها الفريق خلال آخر زيارة له بالمطار.وتنطلق فعاليات ملتقى الشباب العربى الأفريقى من أسوان بعد غد، السبت، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتدور أجندة الملتقى حول العديد من القضايا والموضوعات التى تهم الشباب العربى والأفريقى، خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى عام 2019.وتتنوع أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصُناع القرار فى حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب فى العالم العربى والقارة السمراء.من ناحية أخرى، تشهد الفترة من 7 لـ 11 يوليو عقد دورة تدريبية حول حوادث ووقائع الطيران بالتعاون مع الأكاديمية السنغافورية للطيران المدني من 7 إلى 11 يوليو بالقاهرة.وتهدف الدورة إلى تعزيز إمكانيات الدول العربية في تطبيق معايير "إيكاو" الدولية في هذا المجال من تحسين أداء وحدات التحقيق، وتوفير نظام متكامل للتحقيق في الوقائع وحوادث الطيران وإعداد الموارد البشرية المختصة والأجهزة الفنية ذات الصلة، والتوصل إلى الاستقلال الضروري لعمليات التحقيق من خلال مشاركة أعضاء من عدة دول.كما تمكن من معرفة مختلف إجراءات ومسار التحقيق في الحوادث ووقائع الطيران وفق مقتضيات وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي، وتقنيات التحقيق في الحوادث ووقائع الطيران، وتنظيم التحقيق وإجراؤه، ومعرفة تأثير العنصر البشري والتنظيم على حوادث الطائرات وكيفية إدارة المساعدين في التحقيق في الحوادث ووقائع الطيران، وجمع الأدلة والمعلومات والحفاظ عليها، وتحليل المعلومات والأدلة للوصول للعوامل المساهمة في الحادث أو الواقعة الجوية وإعداد توصيات السلامة ذات الصلة، بالإضافة إلى إعداد تقرير التحقيق في الحوادث ووقائع الطيران وفق مقتضيات وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي.وفي إطار آخر، كرم الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم، الخميس، 88 موظفا من أبناء الشركة القابضة المحالين للتقاعد، وذلك في ضوء اهتمام وزارة الطيران المدنى بالعاملين.وحرص "عادل" على إقامة حفل صغير للعاملين بالشركة في حضور عدد من ذويهم، وإهدائهم شهادات، تقديرا لمجهوداتهم طول فترة العمل بالشركة.حضر حفل التكريم بعض رؤساء القطاعات بالشركة، ومحمد شافعي رئيس نقابة العاملين بالشركة القابضة وحسن شحاتة، رئيس النقابة العامة لأعمال النقل الجوي.