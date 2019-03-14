ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

مطار أسوان يستعد لاستقبال المشاركين في الملتقى العربي الأفريقي.. ووزير الطيران يتابع البرامج الأمنية.. رئيس مصر للطيران يكرم 88 موظفا.. 7 يوليو دورة تدريبية عن حوادث الطيران وتطبيق معايير الإيكاو

الخميس 14/مارس/2019 - 02:30 م
نورهان خفاجي
  • استعدادات مكثفة بمطار أسوان لاستقبال المشاركين في الملتقى العربي الأفريقي
  • وزير الطيران يتابع الخطط والبرامج الأمنية
  • رئيس مصر للطيران يكرم 88 موظفا محالين للتقاعد
  • 7 يوليو دورة تدريبية عن حوادث الطيران وتطبيق معايير الإيكاو بالتعاون مع أكاديمية سنغافورة

تفقد الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، صباح اليوم، الخميس، مطار أسوان الدولى قبل وصول الأفواج المشاركة فى الملتقى العربى الأفريقى لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجدات الأوضاع الأمنية داخل المطار، والتعرف على الخطط والبرامج الأمنية المتبعة داخل صالات السفر والوصول، ومتابعة أعمال التطوير التي أمر بها الفريق خلال آخر زيارة له بالمطار.

وتنطلق فعاليات ملتقى الشباب العربى الأفريقى من أسوان بعد غد، السبت، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتدور أجندة الملتقى حول العديد من القضايا والموضوعات التى تهم الشباب العربى والأفريقى، خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى عام 2019.

وتتنوع أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصُناع القرار فى حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب فى العالم العربى والقارة السمراء.

من ناحية أخرى، تشهد الفترة من 7 لـ 11 يوليو عقد دورة تدريبية حول حوادث ووقائع الطيران بالتعاون مع الأكاديمية السنغافورية للطيران المدني من 7 إلى 11 يوليو بالقاهرة.

وتهدف الدورة إلى تعزيز إمكانيات الدول العربية في تطبيق معايير "إيكاو" الدولية في هذا المجال من تحسين أداء وحدات التحقيق، وتوفير نظام متكامل للتحقيق في الوقائع وحوادث الطيران وإعداد الموارد البشرية المختصة والأجهزة الفنية ذات الصلة، والتوصل إلى الاستقلال الضروري لعمليات التحقيق من خلال مشاركة أعضاء من عدة دول.

كما تمكن من معرفة مختلف إجراءات ومسار التحقيق في الحوادث ووقائع الطيران وفق مقتضيات وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي، وتقنيات التحقيق في الحوادث ووقائع الطيران، وتنظيم التحقيق وإجراؤه، ومعرفة تأثير العنصر البشري والتنظيم على حوادث الطائرات وكيفية إدارة المساعدين في التحقيق في الحوادث ووقائع الطيران، وجمع الأدلة والمعلومات والحفاظ عليها، وتحليل المعلومات والأدلة للوصول للعوامل المساهمة في الحادث أو الواقعة الجوية وإعداد توصيات السلامة ذات الصلة، بالإضافة إلى إعداد تقرير التحقيق في الحوادث ووقائع الطيران وفق مقتضيات وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي.

وفي إطار آخر، كرم الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم، الخميس، 88 موظفا من أبناء الشركة القابضة المحالين للتقاعد، وذلك في ضوء اهتمام وزارة الطيران المدنى بالعاملين.

وحرص "عادل" على إقامة حفل صغير للعاملين بالشركة في حضور عدد من ذويهم، وإهدائهم شهادات، تقديرا لمجهوداتهم طول فترة العمل بالشركة.

حضر حفل التكريم بعض رؤساء القطاعات بالشركة، ومحمد شافعي رئيس نقابة العاملين بالشركة القابضة وحسن شحاتة، رئيس النقابة العامة لأعمال النقل الجوي.

موضوعات متعلقة

تونس تستضيف دورة تنفيذ نظام الدولة لسلامة للطيران

أكاديمية مصر للطيران تحصل على اعتماد الايكاو فى مجال التدريب على الأمن

حصاد الطيران المدني 2018: مشاركات دولية ناجحة.. ترتيبات داخلية تدفع عجلة الاقتصاد.. خطة عاجلة لمجابهة التحديات.. إعادة ترتيب أولويات الاستثمار.. واستراتيجية جديدة للنهوض بالقطاع

وزير الطيران يتابع استعدادات مطار أسوان قبل الملتقى العربي الأفريقي

المنظمة العربية للطيران المدني تعقد دورة حول حوادث الطيران

رئيس مصر للطيران يكرم 88 موظفا محالين للتقاعد.. صور

ترشيحاتنا

التعليم: إعلان نتائج مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين.. السبت

رانيا يوسف تثير الجدل من جديد بفستان ذهبي

السعودية تكشف تفاصيل جديدة عن مقتل خاشقجي والمعتقلات السرية

الرئيس البرازيلي يزور إسرائيل ويصدم نتنياهو بسبب نقل السفارة للقدس

السيطرة على حريق بقطار في القناطر الخيرية دون إصابات

أسوان تتزين لاستقبال منتدى الشباب العربي الأفريقي .. صور

ذبح خالته بمساعدة صديقته بـ الوراق .. جون وبسمة: الدنيا لطشت معانا فقتلناها.. صورة

مدبولي يعقد اجتماعا مع المطورين الصناعيين بحضور أبو العينين.. صور

فنانون ولدت شهرتهم من رحم برامج اكتشاف المواهب.. حفيدة أم كلثوم الأحدث.. وشاهيناز وأحمد جمال ومحمد رشاد نجحوا بعدها في تقديم ألبومات خاصة بهم

تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ 8 بدوري أبطال أوروبا

فيسبوك يكشف حقيقة أسوأ عطل تقني في تاريخه

قصة معجزة القرن الـ21 وتحديه الموت في ذكرى وفاة ستيفن هوكينج

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبو العينين يهنئ كامل الوزير: منظومة النقل في مصر ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.. صور

مميش يستقبل أبو العينين خلال اجتماع المطورين والمستثمرين بحضور رئيس الوزراء.. صور

سخرية من انهيار فتيات الفاشينيستا بـ تويتر بعد حدوث Instagram down ..صور

مطار أسوان يتزين لاستقبال وفود ملتقى الشباب العربي الإفريقى

نص كلمة مميش خلال زيارة رئيس الوزراء للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

فيديو

شاهد.. لحظة إطلاق النار على تلاميذ مدرسة ابتدائية فى البرازيل
فيديوجراف| ظاهرة وراء هجوم فصل الربيع على الشتاء في مصر
الجيزة: غرفة عمليات تعمل على مدار اليوم لمتابعة سير 100 مليون صحة
الحضري يعلن تجدد إصابته: الحمد لله على كل حال.. فيديو
التأمين الصحي: نستهدف نشر جميع الخدمات التأمينية بالمحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟