برلمانى: اختراقات فيس بوك عطل فنى ولا يمكن لدولة السيطرة عليه

قال النائب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب، إن الاختراقات التى حدثت فى موقع فيس بوك ناجمة عن عيب وخطأ فنى بالبرنامج، وعليه فإن اللوم يلقى على صانع هذا البرنامج وهو مارك زوكربيرج وخاصة أن فيس بوك وسيلة عالمية لا يمكن لأى دولة التحكم به.



وتابع عبد الستار، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن مسؤولية الحفاظ على البيانات الشخصية للمواطنين تقع على عاتق مؤسسي فيس، مؤكدا أن إنشاء منظومة محلية داخل مصر يمكن من وجود بيانات عن المستخدمين تشمل الرقم القومى والهاتف والنوع والسن وأيضا فصيلة الدم، وكل مايخص المستخدم بشكل واضح فضلا عن قيام الدولة بحماية تلك البيانات.



وأضاف النائب أن تلك المواقع تمثل خطورة بالغة على الأمن القومى المصري، وخاصة فى ظل إمكانية اختراق الحسابات واستدام البيانات بما يضر بمصلحة البلاد الاقتصادية والسياسية واستخدامها لضرب الدولة.



وأوضح النائب أن هناك دولا مأجورة تسعى للنيل من الدولة المصرية فضلا عن استخدام مخططات عبر فيس بوك لضرب الدول، مطالبا بضرورة وجود استراتيجية علمية فنية لغلق تلك المنافذ التى تؤثر على الأمن القومى.