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بين الناس

أهالى حلوان يستغيثون من مخالفات الباعة الجائلين

الخميس 14/مارس/2019 - 03:59 م
الباعة الجائلين
الباعة الجائلين
منار نور
يشكو أهالي منطقة حلوان عبر خدمة شكاوى "صدى البلد" من تعديات الباعة الجائلين وأصحاب المحلات التجارية والمقاهي على مساحة الشوارع.

وأوضح عمر فهد، أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخباري، تفاصيل هذه المشكلة برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع قائلًا: "أنقذوا حلوان من الباعة الجائلين، فقد عادوا بقوة مرة أخرى تحت سمع وبصر رئاسة الحى".

ويُقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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