رفع 128 طن مخلفات قمامة بمدينة نقادة

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، نفذت عدة حملات نظافة منذ بداية الأسبوع الجارى، أسفرت عن رفع 128 طن مخلفات من داخل المدينة والقرى التابعة لها.



أوضح الهجان، بأن المخلفات التى تم رفعها عبارة عن 67 طن قمامة منزلية و61 طن مخلفات زراعية، مؤكدًا بأن المحافظة حريصة على رفع كافة المخلفات والتراكمات بشوارع المدن والقرى التابعة لها حفاظا على المظهر الجمالي سيولة الحركة المرورية بالشوارع و الصحة العامة للمواطنين.



وأكد الهجان، علي ضرورة توعية المواطنين وحثهم علي التعاون مع مسئولي الوحدات المحلية للحفاظ على الجهود المبذولة فى الارتقاء بمنظومة النظافة من خلال عدم إلقاء القمامة والمخلفات إلا فى الصناديق والأماكن المخصصة لها.

