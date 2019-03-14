ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

علقة موت لسرقتها هاتف.. تفاصيل إلقاء شابين جثة قاصر أسفل كوبري الساحل

الخميس 14/مارس/2019 - 02:25 م
جثة
جثة
ندي حمودة - أحمد مهدي
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، عن ملابسات مقتل فتاة قاصر فى العقد الثاني من عمرها، أسفل كوبري الساحل بمنطقة إمبابة.

التحريات الأولية، التى أجريت بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الادارة العامة للمباحث، كشفت وجود علاقة بين المجني عليها وشابين، وانها قامت بسرقة هاتف احدهما، فقاما بضربها "علقة موت" حتى فارقت الحياة.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد ربيع رئيس مباحث امبابة، ومعاونه الرائد مؤمن فرج، من ضبط المتهمين.

واعترف الشابان أمام فرق المباحث، بوجود علاقة بينهما وبين الفتاة، وأنها قامت بسرقة هاتف أحدهما، فقاما بإحضارها وتلقينها ضربا مبرحا للإبلاغ عن مكان الهاتف، لكنها فارقت الحياة.

واستكمل المتهمان فى اعترافاتهما أنهما  قاما بوضع جثة الفتاة داخل شوال وتوجهوا به إلى كوبري الساحل، للتخلص منها على جانب الطريق، لكن تم ضبطهما أثناء ذلك.

ترشيحاتنا

الرقابة الإدارية: ضبط متهمين بالشهر العقاري لتقاضيهما 50 ألف جنيه رشوة

الحلفاوي عن غياب الأهلي عن البطولة العربية: القرار إجباري

شاهد... أول لقطات مصورة لمجزرة مدرسة البرازيل

مواعيد مباريات اليوم الخميس 14-3-2019 والقنوات الناقلة

إيني الإيطالية تعلن اكتشاف حقل غاز مصري جديد في البحر المتوسط

من سفاح السويس لـ سرقة سيدة بمسجد.. السوشيال ميديا كلمة السر في حل لغز القضايا

فيسبوك يكشف حقيقة أسوأ عطل تقني في تاريخه

قصة معجزة القرن الـ21 وتحديه الموت في ذكرى وفاة ستيفن هوكينج

كريستيانو رونالدو مهدد بالغياب عن ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال.. فيديو

اغتيال فرانشيسكو كالي أكبر زعماء مافيا نيويورك

مصرع وإصابة 3 عمال أثناء صيانة بالوعة صرف صحي في البحيرة

لاسارتي يستقر على تشكيل الأهلي استعدادا لشبيبة الساورة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبو العينين يهنئ كامل الوزير: منظومة النقل في مصر ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.. صور

مميش يستقبل أبو العينين خلال اجتماع المطورين والمستثمرين بحضور رئيس الوزراء.. صور

سخرية من انهيار فتيات الفاشينيستا بـ تويتر بعد حدوث Instagram down ..صور

مطار أسوان يتزين لاستقبال وفود ملتقى الشباب العربي الإفريقى

نص كلمة مميش خلال زيارة رئيس الوزراء للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

فيديو

شاهد.. لحظة إطلاق النار على تلاميذ مدرسة ابتدائية فى البرازيل
فيديوجراف| ظاهرة وراء هجوم فصل الربيع على الشتاء في مصر
الجيزة: غرفة عمليات تعمل على مدار اليوم لمتابعة سير 100 مليون صحة
الحضري يعلن تجدد إصابته: الحمد لله على كل حال.. فيديو
التأمين الصحي: نستهدف نشر جميع الخدمات التأمينية بالمحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟