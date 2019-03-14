علقة موت لسرقتها هاتف.. تفاصيل إلقاء شابين جثة قاصر أسفل كوبري الساحل

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، عن ملابسات مقتل فتاة قاصر فى العقد الثاني من عمرها، أسفل كوبري الساحل بمنطقة إمبابة.





التحريات الأولية، التى أجريت بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الادارة العامة للمباحث، كشفت وجود علاقة بين المجني عليها وشابين، وانها قامت بسرقة هاتف احدهما، فقاما بضربها "علقة موت" حتى فارقت الحياة.





وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد ربيع رئيس مباحث امبابة، ومعاونه الرائد مؤمن فرج، من ضبط المتهمين.





واعترف الشابان أمام فرق المباحث، بوجود علاقة بينهما وبين الفتاة، وأنها قامت بسرقة هاتف أحدهما، فقاما بإحضارها وتلقينها ضربا مبرحا للإبلاغ عن مكان الهاتف، لكنها فارقت الحياة.



