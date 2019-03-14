رئيس التصديري للأثاث: بعثة للترويج للمنتجات المصرية بأسواق كينيا

أعلن ايهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، عن تنظيم المجلس بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة بعثة تضم 15 شركة مصرية لزيارة كينيا خلال الفترة من 19 الي ٢٢ مارس الجاري، حيث تم الترتيب لعقد لقاءات ثنائية لهذه الشركات مع كبار مستوردي الأثاث وكبري المشاريع الفندقية والسياحية بكينيا الي جانب القيام بزيارات ميدانية لأهم المناطق الصناعية الكينية، لافتا إلى أن الشركات المصرية المشاركة في البعثة متخصصة في صناعة الأثاث المنزلي والخارجي والأثاث الفندقي بجميع انواعه الى جانب شركات متخصصة في وحدات الإضاءة حيث نأمل في الفوز بتعاقدات تصديرية الي السوق الكينية تتناسب مع قدراتنا التصنيعية.





وحول نتائج الدورة الـ 15 لمعرض فيرنكس اند ذا هوم ، قال إن المعرض شهد فوز قطاع الاثاث المصري بالعديد من الصفقات التصديرية الكبيرة، عقدها اكثر من 170 من ممثلي الشركات والسلاسل العالمية المتخصصة في تسويق منتجات الاثاث من 34 دولة اعضاء بعثة مشترين اجانب استقدمها المجلس التصديري لزيارة المعرض.





وأضاف أن المجلس التصديري بالتعاون مع غرفة صناعة الخشاب والشركة المنظمة للمعرض انتهوا من اعداد تقرير بنتائج الدورة الخامسة عشرة للمعرض، لافتا الي ان نتائج الدورة تعد افضل بشكل ملحوظ من نتائج الدورة السابقة التي نظمت في نوفمبر الماضي.





وأكدت الشركات المصرية المشاركة بالمعرض والبالغ عددها 120 شركة أنها عقدت الكثير من الصفقات التصديرية بجانب التعاقد علي مبيعات للسوق المحلية وبأرقام تفوق الدورة الماضية وهو ما يرجع الي ارتفاع مستوي المعروضات من حيث التصميمات والجودة والعروض السعرية المنافسة وأيضا الخصومات في فترة المعرض والتي زادت علي الـ 50%.



