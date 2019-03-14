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أخبار البلد

استشاري علاج إدمان يطالب الدولة بإطلاق حملة توعية لمنع تناول المخدرات كمقويات جنسية

الخميس 14/مارس/2019 - 02:43 م
د/نبيل عبد المقصود
د/نبيل عبد المقصود أستاذ علاج الإدمان فى مستشفى القصر العينى
أمل مجدى
قال دكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج الإدمان فى مستشفى قصر العينى، إنه شارك فى القافلة الطبية لحى الأسمرات والتي استطاعت بالفعل مساعدة كثير من الناس.

وأشاد عبد المقصود، خلال ندوة "قوة الوطن فى صحة المرأة "التي نظمتها لجنة الصحة فى المجلس القومى للمرأة ضمن احتفالات المجلس بالمرأة المصرية فى 100 عام، بقرار تحليل الإدمان للعاملين فى الدولة، واستبعاد من يتناول المخدرات من العمل، لكنه تمنى أن يسبق ذلك حملات توعية لأن بعض الرجال يستخدمون الحبوب للتقوية الجنسية وليسوا مدمنين.

وشدد على ضرورة أن تكون هناك حملة قومية للتوعية تشترك فيها كل الوزارات والجمعيات الأهلية والجامعات، لأنه سيترتب على الإدمان تشرد أسر كثيرة، كما تمنى عمل تحليل للشباب فى الجامعات والمدارس حتى نبعد شبابنا عن الإدمان.

ونادى بتحليل الشعر لعدم التلاعب فى تحاليل الإدمان، بأخذ شعرة طولها 3 سم لتحليل آخر 3 أشهر لمعرفة مقدار المخدرات.

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