ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

حلمي طولان يكشف سر هجوم الجماهير عليه

الخميس 14/مارس/2019 - 02:39 م
حلمي طولان
حلمي طولان
ياسمين تيسير
كشف حلمي طولان المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، سر هجوم بعض الجماهير عليه عقب خروج الاتحاد السكندري من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بعد التعادل السلبي أمام الهلال السعودي، بعدما حقق الزعيم الفوز في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة.

وأكد طولان، في تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" مع حازم إمام عبر اثير "أون سبورت إف إم" أن هناك شخصا يسعى لقيادة الفريق هو السبب الرئيسي وراء تحريض الجماهير للهجوم عليه.

أما عن عدم مشاركة عدد من صفقات الفريق الجديدة، فقد أكد أن تشوكا لاعب الفريق غاب بسبب أزمة الفيزا الخاصة به، بالإضافة لبقائه فترة بعيدا عن التدريبات مما أثر سلبا على أدائه.

وأضاف أن اللاعب الأجنبي يحتاج إلى بعض من الوقت من أجل التأقلم على أجواء الكرة المصرية ويستطيع تقديم أدائه الجيد.

ترشيحاتنا

هند النعسانى تحذر من خدعة منتشرة على فيسبوك.. فيديو

تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ 8 بدوري أبطال أوروبا

الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار على تلك المناطق.. فيديو

تامر حسني لـ الجسمي: أتينا لأولمبياد أبوظبي تقديرا منا ومن أم الدنيا لكم

ريال مدريد يتعاقد مع أولى صفقاته بعد قدوم زيدان

مصرع وإصابة 3 عمال أثناء صيانة بالوعة صرف صحي في البحيرة

السعودية تكشف تفاصيل جديدة عن مقتل خاشقجي والمعتقلات السرية

التحقيق مع مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج أمام القضاء الأمريكي

هل نسيت أين ركنت؟.. خطوات بسيطة لتجد سيارتك باستخدام الهاتف

تعرف على تقييم محمد صلاح بعد ثلاثية ليفربول أمام بايرن ميونخ

إيني تعلن عن كشف جديد للغاز قبالة السواحل المصرية

علقة موت لسرقتها هاتف.. تفاصيل إلقاء شابين جثة قاصر أسفل كوبري الساحل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبو العينين يهنئ كامل الوزير: منظومة النقل في مصر ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.. صور

مميش يستقبل أبو العينين خلال اجتماع المطورين والمستثمرين بحضور رئيس الوزراء.. صور

سخرية من انهيار فتيات الفاشينيستا بـ تويتر بعد حدوث Instagram down ..صور

مطار أسوان يتزين لاستقبال وفود ملتقى الشباب العربي الإفريقى

نص كلمة مميش خلال زيارة رئيس الوزراء للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

فيديو

فيديوجراف| ظاهرة وراء هجوم فصل الربيع على الشتاء في مصر
الجيزة: غرفة عمليات تعمل على مدار اليوم لمتابعة سير 100 مليون صحة
الحضري يعلن تجدد إصابته: الحمد لله على كل حال.. فيديو
التأمين الصحي: نستهدف نشر جميع الخدمات التأمينية بالمحافظات.. فيديو
نوستالجيا.. أشهر حماة مصرية تقدم نصائحها:لو معندناش كلمة حلوة مانتكلمش..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟