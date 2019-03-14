حلمي طولان يكشف سر هجوم الجماهير عليه

كشف حلمي طولان المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، سر هجوم بعض الجماهير عليه عقب خروج الاتحاد السكندري من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بعد التعادل السلبي أمام الهلال السعودي، بعدما حقق الزعيم الفوز في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة.



وأكد طولان، في تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" مع حازم إمام عبر اثير "أون سبورت إف إم" أن هناك شخصا يسعى لقيادة الفريق هو السبب الرئيسي وراء تحريض الجماهير للهجوم عليه.



أما عن عدم مشاركة عدد من صفقات الفريق الجديدة، فقد أكد أن تشوكا لاعب الفريق غاب بسبب أزمة الفيزا الخاصة به، بالإضافة لبقائه فترة بعيدا عن التدريبات مما أثر سلبا على أدائه.



وأضاف أن اللاعب الأجنبي يحتاج إلى بعض من الوقت من أجل التأقلم على أجواء الكرة المصرية ويستطيع تقديم أدائه الجيد.