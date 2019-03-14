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ديني

مدير الفتوى يوضح حكم طواف الوداع في العمرة.. فيديو

الخميس 14/مارس/2019 - 02:34 م
طواف الوداع في العمرة
طواف الوداع في العمرة
محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن طواف الوداع واجب في الحج فقط وليس العُمرة، مؤكدًا أن المُعتمر ليس عليه طوافٌ وداع.

وأوضح «عويضة» في إجابته عن سؤال: «هل للعمرة طواف وداع؟»، أن الأصل في طواف الوداع أن يكون آخر علاقة الإنسان بالبيت الحرام، بحيث لا يفعل شيئًا آخر بمكة بعد طواف الوداع، لافتًا إلى أن الحاج يقوم به ويكون قد حزم أمتعته.

وأشار إلى أن النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أمر الحاجَّ لبيتِ الله الحرامِ بطواف الوداع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ»، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لاَ يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ».

وتابع: أمّا المعتمر فلا يجبُ عليهِ طوافُ الوداعِ على الصحيحِ من قولي العلماءِ، وإنّما يُسنُّ له ذلك لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «العُمْرَةُ الحَجُّ الأَصْغَرُ»، وخَرَجَ طَوَافُ الوَدَاعِ من حكمِ الوجوبِ إلى السُّنيَّةِ لأنّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم لم يَطُفْ للوداعِ عندَ خروجه من مكةَ بعد عُمْرَةِ القضاءِ؛ ولأنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم اعتمَرَ قَبْلَ حَجِّهِ أربعَ مراتٍ، ولم يأْمُرْ أصحابَهُ أن يودِّعُوا، فدَلَّ ذلك أنَّ وُجوبَ طوافِ الوداعِ منْ أعْمالِ الحجِّ وأحكامِهِ لا مِنْ مناسكِ العُمْرَةِ وواجباتها لذلك لا يلزمُ شيء بتركه له في العمرةِ.

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