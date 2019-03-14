مدير الفتوى يوضح حكم طواف الوداع في العمرة.. فيديو

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن طواف الوداع واجب في الحج فقط وليس العُمرة، مؤكدًا أن المُعتمر ليس عليه طوافٌ وداع.





وأوضح «عويضة» في إجابته عن سؤال: «هل للعمرة طواف وداع؟»، أن الأصل في طواف الوداع أن يكون آخر علاقة الإنسان بالبيت الحرام، بحيث لا يفعل شيئًا آخر بمكة بعد طواف الوداع، لافتًا إلى أن الحاج يقوم به ويكون قد حزم أمتعته.





وأشار إلى أن النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أمر الحاجَّ لبيتِ الله الحرامِ بطواف الوداع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ»، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لاَ يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ».



