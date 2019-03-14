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خبير يطالب بقافلة سياحية تزامنا مع استضافة معرض كنز الفرعون بباريس

الخميس 14/مارس/2019 - 04:12 م
الدكتور عادل المصرى
الدكتور عادل المصرى الخبير والمستشار السياحى
محمد الاسكندرانى
طالب الدكتور عادل المصرى الخبير السياحى بتعظيم الاستفادة من استضافة باريس لمعرض: "كنز الفرعون" في الفترة ما بين ٢٣ مارس و١٥ سبتمبر ٢٠١٩ وهو المعرض الخاص بالملك توت عنخ آمون ومقتنياته "١٥٠ قطعة" بينها ٥٠ قطعة تعرض لأول مرة خارج مصر.

وأضاف المصرى أنه يجب استغلال هذا الحدث الكبير بباريس لتكثيف الترويج للمنتج السياحى المصرى بالوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية والميادين الكبرى بفرنسا، خاصة أن موعد إقامة المعرض تتزامن مع أعلنه رئيس الجمهورية أثناء زيارته لفرنسا العام الماضى أن عام ٢٠١٩ هو عام السياحة والثقافة المصرية الفرنسية.

وأوضح أنه يجب إعداد أجندة أحداث مهنية وثقافية وفنية تتزامن مع إقامة المعرض وذلك لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الفرنسى خاصة مع حالة الشغف عند الفرنسيين للحضارة المصرية القديمة.

وأشار إلى أنه يمكن إعداد قافلة سياحية للشركات المصرية لمقابلة نظائرها من الشركات ومنظمى البرامج الفرنسيين بعدد من المدن الفرنسية...كما يمكن إقامة أسبوع سياحى ثقافى متنقل فى بعض المقاطعات الفرنسية والتى ترتبط بحدود مع بعض الدول الأوروبية باعتبار أن فرنسا فى وسط أوروبا، خاصة أنه من المنتظر قيام العديد من الدول الأوروبية المحيطة بزيارة معرض توت عنخ آمون.

وأكد أنه يمكن الاستفادة من الحدث بشكل آخر لإقامة عدد من المهرجانات الفلكلورية الشعبية وفن المطبخ المصرى، وكذلك إقامة عدد من الندوات والمحاضرات على هامش فعاليات المعرض طوال فترة إقامته لتعريف الفرنسيين بكل ما هو جديد عن المدن الجديدة بمصر وكذلك فرص الاستثمار المتاحة وحالة التقدم الاقتصادى التى تعيشها مصر حاليا.

وأشار إلى أن مثل هذه الأحداث لا تتكرر كثيرا لذا يجب استغلال حدوثها الاستغلال الأمثل بما يعود بالنفع على قطاع السياحة المصرية وخاصة منتج السياحة الثقافية حيث إنه لا يجب الاكتفاء بالحضور الرسمى فقط أثناء فعاليات الافتتاح للمعرض لكن يجب توظيف فترة إقامة الحدث.

واختتم المصرى أن إقامة المعرض فى القاعة الكبرى لدولا فيليت بباريس والذى يأتى بعد ٥٢ عاما على معرض القرن الذى استقطب أكثر من ٢ مليون زائر فى الستينيات فى قصر لو بوتيه باليه، تعد فرصة كبيرة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة وخاصة منتج السياحة الثقافية الفريد من نوعه في مصر.

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