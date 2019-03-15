برلماني: بيانات الدول المهاجمة لمصر تفتقر المصداقية

قال النائب يحيي كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مصر تواجه حرب شرسة ضد الإرهاب الذي يسعى جاهدا لتعكير الأمن والسلم العام في مصر، لذلك أجهزة الدولة أصبحت تتخذ إجراءات تلائم هذا الوضع والجميع مدرك ما تقوم به الدولة المصرية من جهود كبيرة لمحاربة الإرهاب.



وأضاف كدواني في تصريحاته لـ"صدي البلد" ان استمرار بعض الدول في إصدار بيانات تهاجم فيها مصر، هو بغرض تشويه صورة مصر أمام الجميع مشيرا إلي أن هذه البيانات تفتقر للمصداقية وتعتمد على مصادر غير موثوقة تتبناها منظمات إرهابية.



أما عن التعذيب داخل السجون والاعتقالات التعسفية قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن النيابة العامة تقوم بدورها في التفتيش والمرور المفاجئ على السجون لتفقد الأحوال وضمان الحقوق، لذلك هذه الإدعاءات ليس لها أساس من الصحة.



كانت الخارجية الامريكية أصدرت بيانا تهاجم فيه حقوق الإنسان في مصر وأشارت فيه إلى أن هناك تعسفا من قبل الحكومة واعتقالات تعسفية تجاه المواطنين.