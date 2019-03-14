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اقتصاد

جنيدى: مطلوب تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال لتحفيز المستثمرين

الخميس 14/مارس/2019 - 04:16 م
صدى البلد
علياء فوزى
قال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية مصغرة لمقابلة المستثمرين الأجانب خطوة جيدة ولكن يتوقف نجاحها على اختيار أعضائها من أصحاب الخبرات القانونية وعلى علم بمشكلات الاستثمار ولديهم قدرة على اتخاذ القرار.

أكد جنيدى، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه لا بد أن يكون اتجاه الحكومة الحالى هو منع حدوث مشكلات للمستثمرين والصناع بدلا من تشكيل لجان لحلها وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتهيئة المناخ الاستثمارى وتحسين بيئة الأعمال حتى تؤتى الإصلاحات التشريعية والإجراءات التى اتخذتها الدولة منذ خمس سنوات ثمارها.

وأشار إلى أهمية إعادة النظر فى تقديم حوافز ضريبية للمشروعات الصناعية إذ أن مدد الإعفاءات الضريبية قليلة يكون فيها المشروع تحت التأسيس لذا لا بد من مد تلك المدة إلى 10 سنوات لتكون الضرائب على الأرباح وليس الإيراد وهذا سيساهم فى خلق فرص عمل جديدة، زيادة أجور دفع ضرائب كسب عمل ودمغة نسبية بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التصدير وبالتالى العائد على الاقتصاد الكلى افضل.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بشأن تشكيل لجنة وزارية مصغرة تحت رئاسته لمقابلة المستثمرين الأجانب وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

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