إنهاء تكليف نائب رئيس مدينة أبو النمرس لتقاعسه عن إزالة المخالفات

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا بانهاء تكليف عز أمين عبد المجيد حسانين، من العمل، نائبًا لرئيس مركز ومدينة أبو النمرس والحاقة للعمل بمركز ومدينة العياط.



وجاء قرار المحافظ فور تلقى شكوى من أحد المواطنين بتقاعس نائب رئيس المدينة عن إزالة استديو تصوير مخالف متعدى بطول 20 مترًا على حرم الطريق العام وتم التأكد من عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه إزالة المخالفة.



وقال المحافظ فى تصريحات له إن الاستجابة إلى المواطنين والسعى نحو حل مشكلاتهم هى أساس العمل بالمحافظة، مؤكدًا أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعقد لقاءات دورية مع المواطنين والتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها.



ويذكر أن محافظ الجيزة يلتقى أسبوعيًا مع المواطنين فى لقاء مفتوح للاستماع إلى مشكلاتهم بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد والتنفيذين بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية بالمحافظة.