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اقتصاد

غازي: طرح 15 مليون متر أراضٍ صناعية جديدة خلال 2019

الخميس 14/مارس/2019 - 03:51 م
عمرو نصار
عمرو نصار
ولاء عبد الكريم
قال مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن معرض مشروعات مصر فرصة جيدة لتعريف العالم، بأن مصر بها صناعة واعدة، وتضم القلعة الصناعية الأولى في الشرق الأوسط.

وحول طروحات الأراضى الصناعية، أوضح "غازي" في تصريحات صحفية على هامش المعرض، اليوم، الخميس، أنه من المقرر طرح من 12 إلى 15 مليون متر أراضٍ صناعية في برج العرب والعاشر والسادات وأكتوبر وبني سويف خلال العام الجاري.

وأوضح أن هناك لجنة مُشكلة لإعادة دراسة تكاليف البناء في ضوء شكوى المواطنين من ارتفاع التكاليف، مؤكدا أن إعادة إعمار ليبيا بمثابة فرصة جيدة لسوق مواد البناء المصرية.

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