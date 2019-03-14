أسامة غنيم يكشف حقيقة تعاطى نجم الزمالك منشطات فى مباراة جورماهيا

كشف أسامة غنيم، المدير التنفيذي للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، حقيقة ما أثير في الساعات الماضية حول ثبوت تعاطي طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، منشطات وظهور نتيجة العينة إيجابية، والخاصة بمباراة جورماهيا الكيني بالكونفدرالية الأفريقية.



وقال غنيم: "ليست هناك أدلة رسمية على هذا الأمر حتى الآن، ولم يصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أي بيانات".



وأضاف: "إذا كان الأمر صحيحًا فلا يمكن الإعلان عن اسم أي لاعب إلا بعد توقيع العقوبة النهائية طبقًا للكود الدولي 2015 والكود المصري 2018".



جدير بالذكر أن الفريق الأبيض فاز على جورماهيا الكيني برباعية نظيفة في الجولة الأخيرة لدور المجموعات للكونفدرالية، ليحتل الفريق صدارة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط.