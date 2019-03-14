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شاهد.. نائب رئيس اقتصادية قناة السويس يستعرض المشروعات الجديدة

الخميس 14/مارس/2019 - 03:54 م
قناة السويس
قناة السويس
شيماء مجدي
أكد اللواء محمد براية، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، أنه جار تنفيذ مشروع مع عدة تحالفات لإنشاء محطة سيارات ومركبات بطول رصيف 600 متر.

وأضاف "براية" خلال كلمته بمؤتمر صحفى على هامش تفقد رئيس الوزراء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، الخميس، أنه تم التعاقد على إنشاء محطة متعددة الأغراض بالرصيف الغربي بشرق بورسعيد بطول 9.5 كيلومتر، وعرض 250 مترا وعمق القناة 18.5 متر.

وأوضح أنه تم تنفيذ المنطقة الروسية بشرق بورسعيد، حيث تمت الموافقة على تعديل إحداثيات المنطقة وتشكيل لجنة لمتابعة إنشاء هذه المنطقة، مضيفا: "لدينا تفاوض مع شركة النقل البري لعمل رصيف بطول 800 متر".

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