المصرية للاتصالات: تنفيذ خطط الدولة للتوسع فى القارة

قال الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات عادل حامد إن "المصرية للاتصالات" هى إحدى أكبر شركات دافعى الضرائب فى البلاد وتلك المساهمة فى الموازنة العامة للدولة.



جاء ذلك خلال زيارة وفد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى، اليوم الخميس، بمقر الشركة بالقرية الذكية.



وأشار حامد إلى أن الشركة باتساعها ووجودها فى كل المحافظات ستضيف إلى خدماتها الحالية خدمات المحتوى قريبا جدا للعملاء، إضافة إلى التوسع فى شبكات الألياف الضوئية ونقاط التوزيع الذكية وشبكات الفيبر المنزلية وذلك لنقل مصر إلى التطور والتحول التكنولوجى "التحول الرقمى".



وفى إطار التوجه المصري لأفريقيا، لفت حامد إلى أنهم يعملون تنفيذ خطط الدولة للتوسع فى القارة ودعم السوق الإفريقية تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ، موضحا أن تلك المشروعات تبدأ من دول حوض النيل وصولا الى جنوب افريقيا والتى ستتمثل فى الاتصال الشبكى والكوابل ، وأضاف " الأمر الذى الذى يصب فى مبادرة وطن رقمى حيث إن دورنا تكنولوجي متمثل فى تحويل مصر لوطن وممر رقمى".



وأضاف حامد: "المصرية للاتصالات هى ذراع الدولة فى تنفيذ المبادرات المختلفة فى استراتيجيتها واتساقها مع أهداف الدولة ومبادراتها".