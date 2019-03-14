شاهد.. كسر خط الصرف الصحي بالمحلة بسبب أعمال التطوير والرصف

شهد شارع نادي الشرطة بمدينة المحلة بمحافظة الغربية اليوم كسرا فى خط مياه الصرف الصحي بشكل مفاجئ أثناء تدشين أعمال التطوير والرصف بمدخل الطريق الواصل بين مركزي " زفتي – المحلة " .



فى ذات السياق باشر اللواء خالد فوزي رئيس حي ثان اعمال صيانة ماسورة مياه الصرف الصحي العمومية امام أبواب منطقة مساكن كفر حجازي وإجراء الصيانة الدورية قبل الانتهاء من أعمال الصيانة المعدة لذات المنطقة .



كما وجه رئيس الحي بأهمية تدشين أعمال نظافة موسعة مدعومة بسيارات نظافة والدفع بعمال جهاز النظافة لإحكام التواجد فى الشارع ورفع أكوام القمامة المتراكمة والتواصل مع المواطنين وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم، مشيرا الى أنه تم الانتهاء مع أعضاء اللجنة المشرفة من آليات تنفيذ تركيب السلم الكهربائي الواصل بين مناطق السبع بنات والجمهورية وسكة زفتي وميدان الشون ونعمان الأعصر وغيرها .

