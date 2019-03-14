حاتم باشات: مصر تخطت مراحل كثيرة في قيادة القارة الأفريقية

قال اللواء حاتم باشات عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة الزيتون والأميرية، إن ملتقي الشباب العربي الأفريقي الذي سيقام في أسوان خلال الساعات القليلة القادمة يؤكد أن مصر تخطت مراحل كثيرة في قيادة القارة الأفريقية والوطن العربي رغم ما تعانيه من إرهاب وحروب في وسائل السوشيال ميديا لكنها مستمرة ولا تنظر للخلف وأمامها هدف تحققه بعيدا عن الدخول في مناوشات وحوارات جانبية تبعدها عن الهدف.



وأضاف باشات، أن التاريخ سيشهد أن مصر بعد أن كانت بعيدة كل البعد سواء خلال الـ 30 سنة الأخيرة عن أفريقيا عادت وأصبحت على قمة الهرم وأن الرئيس السيسي يسعى لبناء شخصية الشباب الأفريقي والعربي من جديد ليتواكب مع ما نعيشه ، وهذه نجاحات على كافة المستويات وهو ما يجعلنا جميعا نقول للرئيس سير ونحن خلفك.