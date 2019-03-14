ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني: سيكون لنا وقفة رادعة مع مروجي الشائعات والأكاذيب

الخميس 14/مارس/2019 - 03:51 م
ترويج الاشاعات
ترويج الاشاعات
فريدة محمد
أكد اللواء أحمد سليمان خليل، عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب سيكون له وقفة مع مروجي الشائعات والأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي، ولدينا من الأدوات والآليات الكفيلة لردع أهل الشر الذي يوظفون مواقع التواصل الاجتماعي لخدمة مخططاتهم التأمرية.

وقال اللواء أحمد سليمان، في بيان له اليوم الخميس، إن نشر الإشاعات وترويج الأخبار الكاذبة، بمثابة صناعة، تزدهر أوقات الأزمات والمراحل الحرجة والانتقالية، وأزمنة التحول السياسي والاجتماعي، حيث لا يكون نشر معلومات مغلوطة من قبيل المصادفة، بل ثمة جهات تتعمد ترويج الأخبار التي تثير القلاقل والبلبلة، فتزييف الحقائق وتأويل الكلمات ليس عملية جديدة بل يستخدمان كحرب نفسية وأداة لتحقيق أغراض سياسية عادة.

وأوضح أن هناك أهدافا خبيثة وقذرة من وراء هذه المخططات، كنشر اليأس والإحباط بين أفراده وإحداث الوقيعة بينهم وبين أجهزة ومؤسسات الدولة الوطنية، وبث مناخ من عدم الثقة بين الشعب والحكومة من جانب وبين الشعب والرئيس من جانب آخر، وهذا هو الهدف الذى تسعى إليه عناصر قوى الشر ومن يمولهم ويدعمها عبر ما يسمى الآن بـ"حروب الجيل الرابع".

ولفت إلى أن حروب الجيل الرابع، تعد أخطر وأشرس أنواع الحروب فى السنوات الأخيرة، فالمعارك العسكرية بالسلاح يمكن مواجهتها فى أرض المعركة، لكن حرب الشائعات هى أعقد الحروب التى يمكن التصدى لها؛ لأنها تستهدف العقل والوعى وبنية المجتمع الفكرية وسلامته النفسية، والسلاح المجرد وحده لا يستطيع مواجهتها.

ترشيحاتنا

الحضري يعلن تجدد إصابته: الحمد لله على كل حال.. فيديو

قصة معجزة القرن الـ21 وتحديه الموت في ذكرى وفاة ستيفن هوكينج

كل ما تريد معرفته عن جولبي المدرب الجديد لمنتخب مصر للسلة

سخرية من انهيار فتيات الفاشينيستا بـ تويتر بعد حدوث Instagram down ..صور

غازي: طرح 15 مليون متر أراضٍ صناعية جديدة خلال 2019

حيثيات حكم براءة نقيب المحامين من الحبس سنتين

إصابة 3 عمال حاولوا هدم منزل فانهار على رؤوسهم بطنطا

على رأسهم محمد صلاح.. 6 لاعبين عرب في نهائيات دوري الأبطال.. تعرف عليهم

شاهد.. لحظة إطلاق النار على تلاميذ مدرسة ابتدائية فى البرازيل

تقارير بريطانية: تحركات من رئيس الكاف لتهميش نفوذ مصر بالاتحاد الأفريقي

ليونيل ميسي ينتقل لتدريبات ريال مدريد.. تعرف على التفاصيل

المدير الفني للمنتخب الوطني يوافق على طلب لاعبي الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنطونيو بانديراس وبينيلوبي كروز يحضران العرض الخاص لفيلمهما Pain & Glory .. صور

شاهد.. 30 صورة من زيارة رئيس الوزراء للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أبو العينين يهنئ كامل الوزير: منظومة النقل في مصر ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.. صور

مميش يستقبل أبو العينين خلال اجتماع المطورين والمستثمرين بحضور رئيس الوزراء.. صور

سخرية من انهيار فتيات الفاشينيستا بـ تويتر بعد حدوث Instagram down ..صور

فيديو

محافظ قنا يكشف أهداف مبادرة وجهة مصر 2030.. فيديو
شاهد .. اجتماع رئيس الوزراء مع المطورين الصناعيين بحضور أبوالعينين
مميش: نعد القيادة السياسية ببذل أقصى جهد لدفع عجلة التنمية .. فيديو
بحوث المياه: نعمل على نقل الخبرة المصرية لأفريقيا .. فيديو
محافظ سوهاج: تنفيذ 12 ألف مشروع للشباب ضمن مبادرة مشروعك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟

هل يساهم قانون التصالح في مخالفات البناء في خفض أسعار العقارات؟