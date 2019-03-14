هل يجوز إعطاء شقيقتي الفقيرة من مال النذر.. البحوث الإسلامية يجيب

أرسل شخصا سؤالا إلى الصفحة الرسمية للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول فيه: "نذرت أن أدفع مبلغا ماليا إن قضى الله حاجتي، فهل يجوز إخراجه لتجهيز أختي للزواج؟".



وردت اللجنة قائلة: "إن الواجب بالنذر يسلك به مسلك الواجب بالشرع، وعليه فإن كانت أخت السائل فقيرة، وليس هو المسئول عن نفقتها، كأن يكون لأخته أب ينفق عليها، فيباح إعطاؤها من هذا النذر، أما إن كانت أخته غير فقيرة أو هو الذي يتولى النفقة عليها، فلا يشرع أن يعطيها من نذره".