استعدادا لمؤتمر جنيف الدولي .. البحث العلمي: 16 باحثا يمثلون مصر أمام العالم بـ19 اختراعا جديدا.. ودعم كبير وغير مسبوق من الدولة

مشاركة قوية للبحث العلمي بمؤتمر جنيف الدولي مقارنة بالسنوات السابقة

16 مبتكرا يشارك بالمؤتمر بـ 19 اختراعا جديدا



تشارك مصر سنويا، بمعرض جنيف الدولى للاختراعات الذي يعقد في العاصمة السويسرية في أبريل من كل عام، حيث يتم تمثيل معظم قطاعات العمل البحثية والعلمية.



وبالتزامن مع الاستعداد لانطلاق مؤتمر جنيف الدولي للاختراعات لعام 2019، أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن نتائج تقييم ابتكارات المتقدمين إلى الحصول على دعم الأكاديمية وتمثيل مصر في فعاليات معرض جنيف الدولي للاختراعات 2019.



وتم اختيار 16 مبتكرا للمشاركة بـ 19 ابتكارا، وذلك من ضمن 176 من المتقدمين على موقع الأكاديمية، حيث تشمل الابتكارات مجالات الهندسة، والاتصالات، والطب، والصيدلة، والكيمياء، والزراعة، والمياه والطاقة.



وتقدم الدولة الدعم للابتكار والمبتكرين غير مسبوق هذه الأيام، وتقوم الخطة التنفيذية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي طبقا لاستراتيجية مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، على إطلاق برامج ومبادرات وآليات جديدة لدعم المبتكرين ومضاعفة الدعم.



وتدعم الأكاديمية ستدعم المخترعين المصريين للمشاركة في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2019 برسوم الاشتراك وتذاكر السفر والإقامة ليصل إجمالي الدعم إلي ما يقرب من ٣٠٠ ألف جنيه، لافتا إلى أن الأكاديمية تهدف من ذلك إلى فتح نافذة دولية سنوية للمخترعين المصريين للمشاركة والتفاعل في المعرض الدولي الأكبر والأهم للابتكار.



من جانبه، قال الدكتور عمرو فاروق مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية إنه تم فتح باب التقدم للمشاركة في المعرض من خلال الموقع الإلكتروني لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في يوم 23 يناير الماضي وحتى 14 فبراير الماضي، وتم استقبال 176 متقدما عبر الموقع، وتقسيم الإبتكارات المرشحة حسب التخصصات المعلنة.



وأضاف أنه عقب ذلك قام أعضاء لجنة التحكيم -وهم نخبة من الأساتذة المتخصصين في مختلف المجالات- بتقييم المرحلة الأولى للابتكارات ثم استقرت اللجنة على اختيار الأفضل من كل تخصص، ثم تم إجراء مقابلات شخصية مع كافة المرشحين الذين تم تصفيتهم من المرحلة الأولي وقاموا بعروض تقديمية أمام اللجنة.



وتابع ان اللجنة اختارت 10 مبتكرين، الى جانب الفائزين في محوري الشركات الناشئة ومشروعات التخرج الفائزين بجوائز معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار 2018 وعددهم 6 مبتكرين، وقد تم تقييمهم من قبل خلال المعرض.



وكان قد كرم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، المخترعين المصريين الفائزين فى معرض جنيف الدولى للاختراعات عام 2018، حيث حصد الفريق المصرى الذى رشحته ودعمته أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا على 12 ميدالية :"6 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و3 برونزية"، من خلال المنافسة مع 822 مشارك بـ 1000 اختراع فى مختلف المجالات كالكيمياء والهندسة والطاقة والطب والزراعة من ما يقرب من 40 دولة.



وقدم الوزير الشكر للفائزين وكرمهم، مؤكدا أنهم النجوم الحقيقيين، مشيدا بالمشاركة المصرية المشرفة هذا العام في معرض جنيف الدولى للابتكار، الذى عقد فى العاصمة السويسرية جنيف وكذلك سبل الدعم التى تقدمها الأكاديمية للاختراعات القابلة للتطبيق واحتضان المبتكرين الفائزين للوصول بأفكارهم إلى التنفيذ على أرض الواقع.

