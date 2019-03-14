أهالي زهراء مدينة نصر: أعمدة الإنارة بتتسرق

استغاث أهالى منطقة زهراء مدينة نصر بخدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد" يشكون فيها من انتشار القمامة وعدم رصف الطرق وعدم وجود أعمدة إنارة فى الشوارع الرئيسية .



وأرسل خالد محمد القاطن في عمارة ٣١١٥ زهراء مدينة نصر عمارات الضباط، رسالة اشتكى خلالها من تراكمات القمامة وفرزها امام العمارات، مما يؤدي إلى تجمع وانتشار الكلاب الضالة نتيجة وجود القمامة، وعدم انارة الاعمدة.



وناشد خالد المسئولين ضرورة رفع القمامة حتى لا تتجمع الكلاب رأفة بالأطفال وعدم انتشار الأوبئة.



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