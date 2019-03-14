خدماتنا اليوم.. صدى البلد يعرض 3 خدمات لقرائه.. لو هترافق حد كبير في الحج تعرف على شروط قبولك.. 7 خطوات لتربح أموالا من فيسبوك.. ولو نسيت مكان عربيتك اتبع الآتي

كيف تكسب أموالا من الفيسبوك فى 7 خطوات

خطوات بسيطة لتجد سيارتك باستخدام الهاتف

تعرف على شروط مرافقي كبار السن في قرعة حج الداخلية







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مع ظهور عالم السوشيال ميديا فى حياتنا اليومية حتى أصبح شريكًا أساسيًا فى الحياة، ولكنه ليس فقط على مستوى لترفيه أو قضاء بعض الوقت، فالآن هو مصدر دخل العديد من البشر حول العالم.



بعدما أكدت دراسات أن ما يصل إلى 78% من المستهلكين في عالم السوشيال ميديا يستخدمونه للعثور على المنتجات والخدمات، من أصحاب الأعمال مثلك.



وبحسب العربية نت، عليك اتباع 7 خطوات، ستحسن من أداء صفحة نشاطك التجاري باقتدار، وبدون أن تدفع مليمًا واحدًا.



1- حدِث معلومات الملف الشخصي لصفحة نشاطك التجاري على فيسبوك

يجب على أصحاب الأعمال إدراكها أو أن العمل لن يطلب شيئًا من شركة ما لم يحصل على معلومات وافية تجعله يثق بتلك الشركة، حيث يميل المستهلكون إلى معرفة عمر الشركة وخبرتها، وآراء الناس فيها، وما هي المنتجات التي توفرها.



وينبغي لك أيضًا تحديث الصورة الخاصة بالملف الشخصي، بالإضافة إلى صورة الغلاف للصفحة، خاصةً أن الصور أصبحت تساوي آلاف الكلمات، لذا يُستحسن أن تكون الصور ملفتة وجذابة.



2- حسِن رابط URL الخاص بصفحتك على فيسبوك

عند إنشاء صفحة على فيسبوك يكون الرابط الخاص بالصفحة طويلًا جدًا ومزعجًا، ولكن فيسبوك تسمح بتغيير ذلك وإضافة رابط مخصص تختاره أنت، ويكون خاصًا بك إذ لا يمكن أن يتكرر نفس الرابط لصفحتين أو لمستخدمين على الشبكة، لذا احرص أن يكون مختصرًا وسهلًا.



3- اختر القالب الصحيح لصفحتك على فيسبوك

يمكن القول بأن صفحة نشاطك التجاري على فيسبوك قد تقوم مقام موقع إلكتروني مصغر لعلامتك التجارية، لذا حاول أن تختار قالبًا يجعل تصفح منتجاتك والمعلومات الخاص بشركتك سهلًا. ولتسهيل هذه المهمة، فإن فيسبوك توفر قوالب معدة مسبقًا يمكنك اختيار أفضلها وإجراء التحسينات المناسبة.



4-تسهيل الوصول إليك على صفحتك

من خلال زر Call-to-Actions، يمكنك تخصيصه للعديد من الإجراءات التي قد ترغب في أن يستخدمها عملاؤك، بما في ذلك “احجز الآن” إن كنت شركة سفريات، أو “اتصل الآن”، أو “تواصل معنا”، أو “أرسل رسالة”، أو “استخدم التطبيق” إن كنت شركة تطوير برمجيات، أو “العب اللعبة”، وأهمها للشركات التجارية “تسوق الآن”.



كما توفر فيسبوك خيارات عديدة خُصصت لمختلف أنواع الأنشطة التجارية، ويُذكر منها أيضًا "سجل الآن"، و “شاهد الفيديو”، و “أرسل بريدًا إلكترونيًا”، و “تعلم المزيد”، و “أطلب موعدًا”.



5- أضف تبويبات للترويج لمنتجاتك أو خدماتك

عن طريق التبويبات التي تأتي كأقسام لمحتوى الصفحات. ويمكنك رؤية علامات التبويب الخاصة بك على جانب صفحة فيسبوك.



وللشركات خاصةً، توفر فيسبوك تبويبات قياسية مثل الصفحة الرئيسية، والمشاركات، ومقاطع الفيديو، والمجموعات، والمزيد للمشاهدين للعثور على المحتوى بسرعة. وإن كنت غير متأكد من نوع علامات التبويب التي ستحتاج إليها، فإن قوالب فيسبوك تتيح لك الوصول إلى علامات التبويب التي تناسب احتياجات عملك.



6- ثبت المنشورات المهمة في أعلى صفحتك

اسمح للمتابعين بمشاهدة أكثر المنشورات أهمية في أعلى الصفحة قبل أن يبدأوا في التمرير. ويضع المنشور المثبت المحتوى الخاص بك في دائرة الضوء وينتج عنه عادةً معدلات مشاركة أعلى لأنه أول ما يراه الزوار.



ضع في اعتبارك أن المشاركات المثبتة يجب أن تراعي الوقت، وهذا يعني أنه بمجرد انتهاء العرض أو الموسم أو الحدث، من الأفضل إلغاء نشره حتى يتم تحديث صفحتك.



ويمكنك استخدام المنشورات المثبتة لتسليط الضوء على المحتوى التالي: عروض خاصة، والمميزات، ومنشور مهم، ومقطع فيديو، وفيديو ترحيبي، ومحتوى ترويجي مشترك، وترويج موسمي، وتحديثات عاجلة، ومنتجات جديدة.



7-استخدم ردود فيسبوك الفورية والمدفوعات

ويتيح لك فيسبوك تخصيص الردود الفورية أو المحفوظة حتى تتمكن من التعامل مع خدمة العملاء على فيسبوك بكفاءة وكذلك قبول المدفوعات حتى تتمكن من تحسين صفحة فيسبوك الخاصة بك لتلقي المدفوعات وإجراء المبيعات.



وكانت فيسبوك قد أطلقت ميزة للدفع لمساعدة الأنشطة التجارية في ملء تفاصيل الفوترة تلقائيًا وإلغاء إجراءات التجارة الإلكترونية ومن خلال أزرار الشراء للحصول على مبيعات. ويمكن استخدام طريقة الدفع هذه مع خدمات مثل باي بال. هذا وتتوفر الميزة أيضًا ضمن تطبيق التراسل الخاص بفيسبوك، مسنجر، وهي متاحة حاليًا في الولايات المتحدة.





خطوات بسيطة لتجد سيارتك باستخدام الهاتف



مع انتشار الهواتف الذكية، أصبح أمر إيجادك لسيارتك بعد ركنها في أحد الأماكن للتسوق أو التجوال أو العمل أمرا في غاية السهولة، دون المشقة والبحث الكثير، فقط عليك القيام بعدة خطوات بسيطة لإيجاد سيارتك بكل سهولة ويسر:



1- قم بفتح تطبيق خرائط Google على هاتفك الآندرويد.



2- انقر على النقطة الزرقاء التي تظهر موقعك على الخريطة.



3- اضغط على "حفظ موقف السيارة".. وسيتم حفظ موقعها حتى تقوم بإزالته بنفسك.



أما إذا كنت تملك هاتف "iPhone" بنظام تشغيل "IOS" فهناك بعض الاختلاف.



فعند مغادرة السيارة يتم فصل iPhone من Bluetooth، مما يجعل تطبيق "الخرائط" يقوم بوضع علامة على موقع سيارتك.. لتحرير موقع سيارتك، افتح تطبيق "الخرائط" واضغط على العلامة الزرقاء أو أضف صورة لمكان السيارة المركونة.



وعند عودتك إلى السيارة عليك اتباع تلك الخطوات:



1- افتح التطبيق



2- اضغط على "بحث"، واختر "السيارة المركونة" من قائمة الاقتراحات



3- اضغط على "الاتجاهات"واختر "قيادة" أو "مشي" أو "مواصلات" أو "تاكسي".



4- اختر الطريق الذي تفضله.. اضغط على "بدء" عندما تكون مستعدًا.



5- اضغط على العلامة الزرقاء على الخريطة لإزالة مكان الركنة القديم، بعد ذلك، اسحب لأعلى في بطاقة القائمة، واضغط على "إزالة سيارة". لن يقوم تطبيق "الخرائط" بوضع علامة على سيارتك إذا كنت تقوم بالركن بشكل متكرّر في الموقع ذاته، مثل المنزل أو العمل.





شروط مرافقي كبار السن في قرعة حج الداخلية



أعلنت وزارة الداخلية عن توقيتات إجراء القرعة بمديريات الأمن المختلفة ، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 16/3/2018 ، وحتى يوم الخميس الموافق 21/3/2019.



ووضعت وزارة الداخلية شروط لمرافق كبار السن الفائزين فى القرعة وهو :



يشترط فى الفائز بحج القرعة ضمن نسبة الـ10% اصطحاب مرافق واحد فقط "ذكر أو أنثى" فى حالة تجاوزه سن الـ70 عامًا، مع مراعاة شروط السن والمحارم من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وفى حالة كون مقدمي الطلب كلاهما أكبر من 70 عامًا يجوز على سبيل الاستثناء إضافـة مرافـق ثالث لهما على أن يكون المرافق فى جميع الأحوال قـادرًا على رعايته من الناحية العمرية والصحية، وتطبق شروط الاستثناء للمرافق السابق ذكرها، ويتم استبدال المرافق فى حالة عدم توافر الشروط ويتم مناظرته .



وتجرى وزارة الداخلية القرعة أيام:

السبت الموافق 16/3/2019

إجراء القرعة بمديريات أمن (الوادى الجديد - الشرقية - دمياط- الفيوم - مطروح ).



الأحد الموافق 17/3/2019

إجراء القرعة بمديريات أمن (أسيوط- القليوبية - بورسعيد - بنى سويف - الإسكندرية).



الإثنين الموافق 18/3/2019

إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج - شمال سيناء - الإسماعيلية - المنيا - البحيرة).



الثلاثاء الموافق 19/3/2019

إجراء القرعة بمديريات أمن ( قنا - الدقهلية - السويس - كفر الشيخ ).



الأربعاء الموافق 20/3/2019

إجراء القرعة بمديريات أمن التالية (الأقصر - الجيزة - البحر الأحمر- الغربية).



الخميس الموافق 21/3/2019

إجراء القرعة بمديريات الأمن التالية (أسوان - القاهرة - جنوب سيناء- المنوفية ).



وذلك فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم حج القرعة لهذا العام (1440هـ / 2019م).